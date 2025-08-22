ARÉNA
Az árrésstop és a Barátság-kőolajvezeték volt a két legforróbb téma – a nap hírei

Infostart

Az árrésstop meghosszabbításáról döntött a kormány, legalább öt napra leáll az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadás miatt, több tízmillió külföldi vízumát vizsgálja felül az amerikai kormány. A nap legfontosabb hírei.

Az árrésstop meghosszabbításáról döntött a kormány – jelentette be a miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban. A részletek egyelőre nem ismertek, a hivatalos bejelentés később várható. Az árrésstop augusztus 31-én érne véget. Közben az Országos Kereskedelmi Szövetség ismét az árrésstop negatív hatásaira hívta fel a figyelmet, szerintük az infláció a beszállítói árak csökkentésével lenne kezelhető.

13 milliárd forintos vállalati innovációs program indul a Jedlik Ányos Energetikai Programban az energia-szuverenitás erősítésére. A vállalatok 100 és 600 millió forint közötti forrásra pályázhatnak.

Kiemelt beruházássá nyilvánította a Terrorelhárítási Központ építési projektjét a kormány. A döntés indoklása szerint ez lehetővé teszi, hogy a bontási munkálatok gyorsabban és hatékonyabban valósulhassanak meg a Hős utca 15. szám alatti területen.

Jövőre 27 milliárdot fordít a kormány a Gondosóra programra. A projektért az energiaügyi miniszter a felelős. A 80 év felettiek külön igénylés nélkül megkapják a Gondosórát.

Az Európai Bizottsághoz fordult a magyar és a szlovák kormány a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások leállításáért. A tranzit helyreállítása legalább öt napot vesz igénybe Magyarország és Szlovákia irányába.

Egyelőre nincs tervben a Putyin–Zelenszkij-találkozó – jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin kész találkozni az ukrán elnökkel, ha az egyeztetés napirendje elkészül, de a feltételek ehhez még nem állnak fenn.

Több mint 4 milliárd eurót utalt át Ukrajnának az Európai Unió. Az Európai Bizottság közlése szerint a támogatásból 3 milliárd eurót a 2024-ben elindított úgynevezett Ukrajna Eszköz keretéből, 1 milliárd eurót pedig a brüsszeli testület rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási programjából fizetnek ki.

Mégsem vet ki 250 százalékos vámot az Európából importált gyógyszerekre az amerikai kormány. A BBC információi szerint az amerikai uniós kereskedelmi megállapodás részeként a gyógyszerekre is a minden európai termékre kivetett, 15 százalékos vámszint lesz érvényes.

Szigorítja a ritkaföldfém-feldolgozás ellenőrzését Kína. A ritkaföldfémek 17 elemből álló anyagcsoport, az ebbe tartozó alapanyagok szükségesek a lézerek, katonai felszerelések, elektromos járművek mágneses motorjai szélturbinák és számos fogyasztói elektronikai eszköz előállításához.

Hivatalosan is éhínséget állapított meg a Gázai övezet északi részén az ENSZ. A világszervezet szerint a térség középső részein is egyre jellemzőbb az alultápláltság. Eddig 514 ezren, vagyis a gázai palesztinok csaknem negyede szenved éhínségtől, ami szeptember végéig 641 ezerre is emelkedhet.

Berlin jelenleg nem tervezi elismerni a palesztin államot, mert azzal aláásná az Izraellel folytatott, kétállami megoldásról szóló tárgyalásokra tett erőfeszítéseket. A német kormány szóvivője úgy fogalmazott: a cél továbbra is a kétállami megoldás diplomáciai úton való megvalósítása.

Több tízmillió külföldi vízumát vizsgálja felül az amerikai kormány. A Trump adminisztráció azonnali hatállyal leállította a dolgozói vízumok kiadását a teherautó-sofőrök számára. Marco Rubio külügyminiszter azután jelentette be a lépést, hogy Floridában 3 ember életét vesztette, mert egy illegálisan az országban tartózkodó hivatásos járművezető a közlekedési szabályokat megszegve balesetet okozott.

Eltörölte az amerikai elnök vállalkozásaira kiszabott, több mint 500 millió dolláros polgári bírságot egy New York-i fellebbviteli bíróság. A testület arra hivatkozott, hogy az sérti az amerikai alkotmány 8. kiegészítését az aránytalan büntetések tilalmáról.

Korrupció gyanúja miatt házkutatást tartott az FBI John Bolton korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadó Washingtonhoz közeli otthonában. A hivatalos források szerint a hatósági intézkedés minősített iratokra irányult, amelyek az egykori fehér házi tisztségviselőnél lehettek.

Ötmillió dolláros pénzmosással vádolja Jair Bolsonaro volt brazil elnököt a szövetségi rendőrség – írja az AP amerikai hírügynökség. Az eddigi információk szerint a politikus 2023 márciusa és 2024 februárja között egyértelmű indokok és források nélkül kapott jelentős összegeket.

Szerbiában nyilvános vitára hívta a kormány ellen tüntető diákok képviselőit Aleksandar Vučić államfő. A tüntető diákok képviselői azt reagálták, hogy csak a választások kiírása után hajlandóak vitázni.

Közepes erősségű földrengés volt Romániában. A földmozgás 4,2-es erősségű volt. A Gorj megyei katasztrófavédelmi felügyelőség nem számolt be károkról.

A Richter-skálán 7,5-es erősségű földrengés volt a Dél-Amerika és az Antarktisz közötti Drake-átjáróban. A rengés epicentruma több mint 700 kilométerre volt Argentína legdélebbi városától. Sérültekről, károkról nem érkezett jelentés.

