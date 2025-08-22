ARÉNA
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Rossz hírt jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter

Infostart / MTI

Legalább öt napig el fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a Barátság vezetéken, amelyet ismét ukrán légicsapások értek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen végrehajtott támadás miatt egész nap forródróton volt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

„Most legutóbb a rendelkezésre álló kereskedelmi és stratégiai tartalékok mellett arról tettem neki jelentést, hogy Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel áttekintettük a támadás műszaki következményeit” – írta.

„Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak”

– tette hozzá.

Szijjártó Pétert orosz kollégája arról biztosította, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ezek a munkálatok minden bizonnyal legalább öt napig el fognak tartani.

„Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását” – húzta alá Szijjártó Péter.

Kezdőlap    Belföld    Rossz hírt jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter

szijjártó péter

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

