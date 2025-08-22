ARÉNA
Puzzle made from EU and Ukraine flags. Relationship between Europe Union and Ukraine
Nyitókép: Tomas Ragina / Getty Images

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság közlése szerint a támogatásból 3,05 milliárd eurót a 2024-ben elindított úgynevezett Ukrajna Eszköz keretéből, 1 milliárd eurót pedig a brüsszeli testület rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási programjából (MFA) fizetnek ki.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményében hangsúlyozta, hogy az EU szolidaritása töretlen. "Ez a több mint 4 milliárd eurós kifizetés bizonyítja elkötelezettségünket Ukrajna jövője, szuverenitása és demokráciája mellett. Mert amikor Ukrajna erős, Európa is erősebb" - fogalmazott a német politikus.

Az Ukrajna Eszköz negyedik kifizetése révén az uniós támogatás összege már 22,7 milliárd eurót tesz ki, ami közel 60 százaléka a 2027-ig rendelkezésre álló forrásnak. A mostani részlet jóváhagyását az tette lehetővé, hogy Kijev teljesítette a reformfeltételek egy sorát, köztük a közigazgatás, a digitális szektor, az agrár-élelmiszeripar és a nyersanyag-gazdálkodás területén.

Az unió ezen felül 1 milliárd eurót folyósított a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás hetedik részleteként,

amely az EU hozzájárulása a G7-ek által kezdeményezett hitelprogramhoz. E forrásokat - az uniós tájékoztatás szerint - az orosz jegybank befagyasztott vagyonából származó hozamokból nyújtják.

Az Európai Bizottság adatai szerint az unió és tagállamai Oroszország 2022 februári inváziója óta összesen mintegy 169 milliárd euró humanitárius, pénzügyi és katonai segítséget mozgósítottak Ukrajna támogatására.

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

