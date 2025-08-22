ARÉNA
Kifosztott segélyszállítmány a Gázai övezet határán fekvő dél-izraeli Kisszufim átkelőnél 2025. augusztus 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Izrael: az ENSZ-szervezet összes állítása hazugságnak bizonyult, ez is az

Infostart / MTI

Hivatalosan is éhínséget állapított meg a Gázai övezet egyes részein pénteken az Integrált Élelmiszerbiztonsági Skála (IPC) nevű, ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció, hangsúlyozva: félő, hogy az éhínség az övezet más részeire is átterjedhet.

A római székhelyű szervezet úgy tudja, 514 ezren - a gázai palesztinok csaknem negyede - szenved éhínségtől, ez a szám pedig szeptember végéig akár 641 ezerre is emelkedhet.

Az IPC adatai szerint az éhínség az övezet északi részén lévő Gázavárosban augusztus 15-én kezdődött, és félő, hogy a következő hónapban átterjed a térség középső részén található Deir el-Balah és a déli Hán Júnisz környékére is.

A bejelentést nem sokkal azt követően tették, hogy az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, valamint több európai ország is felhívta a figyelmet arra, hogy a Gázai övezetben "elképzelhetetlenül súlyossá" vált a humanitárius helyzet az Izrael és az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet között csaknem két éve dúló háború nyomán.

Volker Türk, Az ENSZ emberi jogi főbiztosa a bejelentésre reagálva azt vetette az izraeli vezetés szemére, hogy az éhínség "a kormány döntéseinek egyenes következménye", hangsúlyozva: "az éhínség hadviselési módszerként való használata háborús bűncselekménnyel ér fel".

Genfi sajtótájékoztatóján Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese felszólította Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt, hogy

nyittassa meg a gázai átkelőket és tegye lehetővé a humanitárius segélyek bejutását az övezetbe.

Az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlege (COGAT) az X-en közzétett videóüzenetében megalapozatlannak nevezte az ENSZ állítását, az erről szóló jelentést pedig részrehajlónak minősítette, "amely a Hamász által terjesztett hazugságokon alapul".

Az izraeli külügyminisztérium azt közölte, az utóbbi hetekben jelentős mennyiségű alapvető humanitárius segély érkezett az övezetbe, aminek eredményeként jelentősen csökkentek az élelmiszerárak. A tárca közleménye emellett azt veti az IPC szemére, hogy

mind ez idáig a szervezet összes, a háború során a Gázai övezettel kapcsolatos közleménye "megalapozatlannak és teljes mértékben hazugságnak bizonyult".

Az övezetben élő, több mint kétmillió ember csaknem teljes egészében a külvilágból érkező segélyekre szorul, a háborúban ugyanis megsemmisültek az élelmiszerelőállítási kapacitások is.

Ahhoz, hogy egy régiót éhínség sújtotta területnek nyilvánítsanak, három feltételnek kell teljesülnie: ha az ott élők legkevesebb 20 százaléka küzd súlyos élelmiszerhiánnyal, ha a gyermekek legalább 30 százalékát sújtja akut alultápláltság és ha 10 ezer lakosból legkevesebb két felnőtt vagy négy gyermek hal meg naponta éhség, alultápláltság és betegség kombinációja miatt.

(A nyitóképen: Kifosztott segélyszállítmány a Gázai övezet határán fekvő dél-izraeli Kisszufim átkelőnél 2025. augusztus 19-én.)

