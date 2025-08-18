ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.73
usd:
337.31
bux:
105146.55
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Nagy változásra számíthatnak a Samsung telefonok használói

Infostart

E-mailben hívja fel a Samsung rendszerét használók figyelmét a vállalat arra, hogy a néhány napja életbe léptetett szabályok szerint törölhetik a fiókjukat.

A Samsung bevezet egy inaktív fiókokra vonatkozó szabályzatot, azzal a céllal, hogy megvédje az inaktív felhasználók adatait. A szabályzat bevezetését követően a 24 hónapig nem használt vagy bejelentkezéssel nem aktivált Samsung accountok inaktívnak minősülnek, és törlik őket – ez áll abban a levélben, amit a Samsung-fiókot használóknak küld ki a vállalat.

A Samsung az inaktívnak minősített fiókokhoz kapcsolódó összes adatot törli, ami után sem a törölt fiók, sem az adatok nem állíthatók vissza - írja a hvg.hu.

A vállalat szabályzata szerint ilyen aktivitásnak minősül a bejelentkezés a Samsung szolgáltatásaiba a szóban forgó fiókkal, illetve valamilyen szolgáltatás vagy termék használata Samsung accounttal bejelentkezve. Ha valaki éppen nem Samsung készüléket használ, ezek valamelyikét akkor is meg kell tennie 24 havonta legalább egyszer.

A július 31-én életbe léptetett új szabály hatálya alól kivételt képeznek a regisztrált családi fiókok, a jutalompontokat gyűjtő vagy felhasználó fiókok, valamint a samsung.com oldalon történő termékvásárlásra használt fiókok.

Kezdőlap    Belföld    Nagy változásra számíthatnak a Samsung telefonok használói

samsung

változás

telefon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Honfoglalás és az oroszlán bajsza - Orbán Viktor keményen nekiment Ukrajnának

Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. Európai vezetők közben bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni

Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni

Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'No going into Nato by Ukraine,' says Trump as Zelensky prepares for White House talks

'No going into Nato by Ukraine,' says Trump as Zelensky prepares for White House talks

European leaders will join Zelensky as he attends a crunch meeting with Trump on the Russia-Ukraine war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 05:45
Amikor bele kell bikázni a fékbe, nem szabad félni tőle, sőt gyakorolni kellene
2025. augusztus 18. 04:15
Elő a mulccsal, avagy mi a teendőnk hőség idején a kertben
×
×
×
×