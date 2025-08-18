Nagy változásra számíthatnak a Samsung telefonok használói

A Samsung bevezet egy inaktív fiókokra vonatkozó szabályzatot, azzal a céllal, hogy megvédje az inaktív felhasználók adatait. A szabályzat bevezetését követően a 24 hónapig nem használt vagy bejelentkezéssel nem aktivált Samsung accountok inaktívnak minősülnek, és törlik őket – ez áll abban a levélben, amit a Samsung-fiókot használóknak küld ki a vállalat.

A Samsung az inaktívnak minősített fiókokhoz kapcsolódó összes adatot törli, ami után sem a törölt fiók, sem az adatok nem állíthatók vissza - írja a hvg.hu.

A vállalat szabályzata szerint ilyen aktivitásnak minősül a bejelentkezés a Samsung szolgáltatásaiba a szóban forgó fiókkal, illetve valamilyen szolgáltatás vagy termék használata Samsung accounttal bejelentkezve. Ha valaki éppen nem Samsung készüléket használ, ezek valamelyikét akkor is meg kell tennie 24 havonta legalább egyszer.

A július 31-én életbe léptetett új szabály hatálya alól kivételt képeznek a regisztrált családi fiókok, a jutalompontokat gyűjtő vagy felhasználó fiókok, valamint a samsung.com oldalon történő termékvásárlásra használt fiókok.