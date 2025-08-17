Mellbevágó közlekedési áramelés iskolakezdésre

A kemma.hu ismertetése szerint a drágulás az alábbiak szerint alakul:

Elővételben vásárolt menetjegy: 280 forintról 350 forintra emelkedik.

Autóbuszon váltott menetjegy: 390 forintról 500 forintra nő.

Napijegy: 830 forintról 1050 forintra emelkedik.

Összvonalas havi bérlet: 6500 forintról 7500 forintra drágul, ami 1000 forintos áremelkedést jelent.

Nyugdíjas havi bérlet: 3050 forintról 3500 forintra nő.

A T-Busz Kft. kiemelte, hogy a tanulóbérletek ára változatlan marad. A drágulás éppen az iskolakezdés idején lép életbe. További információk a vállalat hivatalos oldalán érhetők el.