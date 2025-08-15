ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Nyitókép: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A veszélyes francia sajtok Magyarországon is nagy bajt csinálhatnak, vigyázzon!

Infostart / MTI

Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokat hívtak vissza a kereskedők - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban, a termékekből Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi - emelték ki a közleményben.

A visszahívás érinti a különböző minőségmegőrzési idejű 1 kilogrammos BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE, az Everyday márkájú 250 grammos Camembert, valamint a CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12 termékeket.

A Listeria monocytogenes baktérium megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben - csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében - súlyos lefolyású betegség alakulhat ki - írták a közleményben.

A hatóság azt kéri, hogy aki az érintett termékekből vásárolt, az ne fogyassza el.

