Két ember már meghalt a fertőzött sajtok miatt

Fertőzött sajt okozott listeria-járványt Franciaországban, két ember meghalt, írja a 24.hu. A fertőzés, ami vélhetően a franciaországi Chavegrand sajtgyárból indult, már Belgiumra is átterjedt.

A francia hatóságok visszahívták a gyárban készült, augusztus 9-ig forgalmazott sajtokat.

Belgiumban megerősítették, hogy egy ottani beteg ugyanazzal a baktériumtörzzsel fertőződött meg, mint amely a francia halálesetekért is felelős.

A liszteriózis egészséges, jó immunrendszerrel rendelkező felnőttek esetén sokszor tünetmentes, de a legyengült szervezet, illetve idősek, csecsemők, várandós nők számára veszélyes lehet.

Hányás, hasmenés, fejfájás tartozik a panaszok közé, szövődményként akár vérmérgezés, agyhártyagyulladás alakul ki, terhesség esetén megnő a vetélés és a halvaszületés kockázata.

Az esetek 20-30 százalékában a betegség akár halállal végződhet.