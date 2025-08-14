Trump szerint Putyin kész megállapodni – a nap hírei

Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök pénteki tárgyalásainak központi témája Alaszkában – jelentette ki az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jurij Usakov megerősítette, hogy a tárgyalás alaszkai idő szerint holnap déli fél 12-kor, budapesti idő szerint pedig este fél 10-kor kezdődik, az anchorage-i katonai bázison. Usakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is egyeztet, majd közös sajtótájékoztatót tart.

Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozón lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar.

Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető veszélynek a miniszterelnök. Orbán Viktor a PragerU nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten. Úgy fogalmazott: Brüsszel egy Európai Egyesült Államokat akar építeni, de Magyarország a szuverenisták közé tartozik.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégájával tárgyalt telefonon, és úgy értékelte, hogyegyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett.

A Tisza Párt elnöke szerint Oroszország be akar avatkozni a magyar politikába és befolyásolná a magyar választók döntését. Magyar Péter közösségi-oldalán arra reagált, hogy tegnap az orosz Külső Hírszerző Szolgálat jelentésében arról írt: értesülésük szerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon, miután a magyar kormány blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét.

Péntektől folytatódhat a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság-vezetéket ért ukrán dróncsapás után - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi-oldalán. Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel telefonon egyeztetett az ellátásbiztonságról.

20 milliárd forint többletforrást biztosít a kormány az idei és a jövő évi költségvetésben az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentésére. Az összeget a gazdaságfejlesztési keretből csoportosítják át.

Az év végéig 0 százalékos kamatozású, kezelési költség nélküli folyószámlahitelt vehetnek igénybe a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozások – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ennek feltétele, hogy az érintett vállalkozások a KAVOSZ Zrt. által biztosított nyilatkozatban igazolják jogosultságukat.

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a magyar állam 264 millió euróval támogassa a Sunwoda nyíregyházi akkugyárának építését. A támogatás vissza nem térítendő készpénztámogatás és adókedvezmény formájában valósul meg.

Többségi részesedést szerez a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Szlovákia egyik vezető építőipari vállalatában, a Doprastavban – írja a Portfolió. A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025 október végéig lezárul.

Nagy eltérésekkel, de minden iskolai menza díja emelkedik idén ősztől - írja a Népszava. A lap a napokban kiküldött szeptemberi étkezési díjakra hivatkozva azt közölte: az összegek az elmúlt tanév végihez képest magasabb arányokat mutatnak. Az előző tanévben 600-1.200 forint között volt a napi ár.

A hőség miatt kiadta a vörös kód figyelmeztetést a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. A vöröskód célja, hogy a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt három jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere. Közölték: az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó.

A felszíni éjszakai közösségi közlekedés is teljesen megújulhat a fővárosban. A tervekről szóló társadalmi egyeztetést augusztus 31-ig lehet kitölteni a BKK weboldalán.

Az ügyészség elutasította a főpolgármester gyanúsítás elleni panaszát a pride szervezése ügyében. Erről Karácsony Gergely számolt be. Közleményében azt írta: folytatja a küzdelmet, a szabadságot és a szerelmet nem lehet sem betiltani, sem büntetni.

Csaknem 1 milliárd dolláros tervet jelentett be az Egyesült Államok a kritikus ásványi anyagokkal és nyersanyagokkal kapcsolatos fejlesztések felgyorsítására. Az intézkedés célja az Egyesült Államok jelenlegi külföldi függőségének csökkentése, különösen Kínával szemben.

Rendelettel gyorsítaná a kereskedelmi űrrepülések engedélyezését az amerikai elnök. Donald Trump aláírta azt a rendeletet, amelynek célja a kereskedelmi rakétaindítások szabályozásának egyszerűsítése és a magánűripar versenyképességének erősítése.

Belgrád és Újvidék utcáit is meg fogják tisztítani – jelentette ki a szerb elnök, miután Újvidéken ellenzéki tüntetők csaptak össze a Szerb Haladó Párt aktivistáival és rendőrökkel. Aleksandar Vucic azt mondta, hogy 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál.