2025. augusztus 14. csütörtök
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Szijjártó Péter: pénteken újraindulhat a kőolajszállítás Ukrajnán keresztül

Infostart / MTI

A külügyminiszter Facebook oldalán azt közölte, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak Oroszországban, így jó eséllyel pénteken folytatódhat a kőolajszállítás Magyarország felé a legutóbbi ukrán dróncsapás után.

Szijjártó Péter beszámolt az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetéséről is. Pavel Sorokinnal áttekintették a kialakult helyzetet, miután Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat.

"Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé" - tudatta.

"Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást" - szögezte le.

ukrajna

szijjártó péter

orosz kőolaj

