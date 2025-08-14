Szijjártó Péter: pénteken újraindulhat a kőolajszállítás Ukrajnán keresztül

Szijjártó Péter beszámolt az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetéséről is. Pavel Sorokinnal áttekintették a kialakult helyzetet, miután Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat.

"Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé" - tudatta.

"Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást" - szögezte le.