Az Európai Bizottság rábólintott a magyar kormány egyik fontos döntésére

Az uniós állami támogatási szabályok alapján az z Európai Bizottság az Európai Bizottság jóváhagyta a 264 millió euró összegű magyar támogatási intézkedést a Sunwoda Automotive Energy Technology Kft. nyíregyházi beruházásához - közölte a brüsszeli testület.

A támogatás vissza nem térítendő készpénztámogatás és adókedvezmény formájában valósul meg.

A vállalat 1,43 milliárd euró értékben épít zöldmezős elektromos jármű-akkumulátorgyárat, amely több mint 2500 közvetlen és további mintegy 470 közvetett munkahelyet teremt a térségben. Az üzemben lítiumion-akkumulátorcellákat gyártanak majd.

A bizottság megállapította, hogy a támogatás hozzájárul a hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás növekedéséhez és a versenyképesség erősítéséhez. A támogatás megfelel az arányosság elvének, nem lépi-e túl a beruházási költség azon százalékos arányát, amit a magyar regionális támogatási térkép engedélyez, és korlátozott hatással bír az uniós versenyre és kereskedelemre - olvasható a testület sajtóközleményében.