Óriási összeget költ ritka ásványokra az amerikai kormány

A washingtoni energiaügyi minisztérium közleménye szerint a támogatás célja a bányászati, feldolgozási és gyártási technológiák erősítése a kritikus ásványi anyagok és anyagellátási láncok területén.

A támogatásból 500 millió dollárt az amerikai kritikus ásványi anyagok és nyersanyagok feldolgozásának, valamint az akkumulátorgyártásnak és -újrahasznosításnak a fejlesztésére szán az energiaügyi minisztérium feldolgozóipari és energiaellátási láncok hivatala (Office of Manufacturing and Energy Supply Chains). Emellett 135 millió dollárt különítenek el a ritkaföldfém-ellátási lánc fejlesztésére,

különösen a bányászati hulladékból való kitermelés és tisztítás kereskedelmi fenntarthatóságának megteremtésére.

Az energiaügyi minisztérium fosszilisenergia- és szén-dioxid-gazdálkodási hivatala (Office of Fossil Energy and Carbon Management) további 250 millió dolláros támogatást tervez azoknak a létesítményeknek, köztük széntüzelésű erőműveknek, amelyek ipari folyamatokból ásványi melléktermékeket tudnak előállítani. Továbbá akár 50 millió dollár támogatást is biztosítanak ritkaföldfém mágnesekhez kapcsolódó folyamatok fejlesztésére, például gallium, germánium és szilícium-karbid finomítására és ötvözetek előállítására a félvezetőipar számára.

Az intézkedés célja az Egyesült Államok jelenlegi túlzott külföldi függőségének csökkentése, különösen Kínával szemben, mely az elmúlt években domináns szereplővé vált ezeknek az alapanyagoknak a globális ellátásában.

"Az Egyesült Államok túl sokáig támaszkodott külföldi szereplőkre a modern élethez és nemzetbiztonságunkhoz elengedhetetlenül szükséges kritikus anyagok ellátásában és feldolgozásában" - mondta Chris Wright energiaügyi miniszter.