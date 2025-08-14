ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.65
usd:
338.42
bux:
0
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Gold mining and and investment in precious metals concept with close up on golden nuggets on a black background
Nyitókép: Moussa81/Getty Images

Óriási összeget költ ritka ásványokra az amerikai kormány

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok kormánya majdnem 1 milliárd dolláros támogatási csomagot jelentett be a kritikus ásványi anyagokkal és nyersanyagokkal kapcsolatos fejlesztések felgyorsítására.

A washingtoni energiaügyi minisztérium közleménye szerint a támogatás célja a bányászati, feldolgozási és gyártási technológiák erősítése a kritikus ásványi anyagok és anyagellátási láncok területén.

A támogatásból 500 millió dollárt az amerikai kritikus ásványi anyagok és nyersanyagok feldolgozásának, valamint az akkumulátorgyártásnak és -újrahasznosításnak a fejlesztésére szán az energiaügyi minisztérium feldolgozóipari és energiaellátási láncok hivatala (Office of Manufacturing and Energy Supply Chains). Emellett 135 millió dollárt különítenek el a ritkaföldfém-ellátási lánc fejlesztésére,

különösen a bányászati hulladékból való kitermelés és tisztítás kereskedelmi fenntarthatóságának megteremtésére.

Az energiaügyi minisztérium fosszilisenergia- és szén-dioxid-gazdálkodási hivatala (Office of Fossil Energy and Carbon Management) további 250 millió dolláros támogatást tervez azoknak a létesítményeknek, köztük széntüzelésű erőműveknek, amelyek ipari folyamatokból ásványi melléktermékeket tudnak előállítani. Továbbá akár 50 millió dollár támogatást is biztosítanak ritkaföldfém mágnesekhez kapcsolódó folyamatok fejlesztésére, például gallium, germánium és szilícium-karbid finomítására és ötvözetek előállítására a félvezetőipar számára.

Az intézkedés célja az Egyesült Államok jelenlegi túlzott külföldi függőségének csökkentése, különösen Kínával szemben, mely az elmúlt években domináns szereplővé vált ezeknek az alapanyagoknak a globális ellátásában.

"Az Egyesült Államok túl sokáig támaszkodott külföldi szereplőkre a modern élethez és nemzetbiztonságunkhoz elengedhetetlenül szükséges kritikus anyagok ellátásában és feldolgozásában" - mondta Chris Wright energiaügyi miniszter.

Kezdőlap    Gazdaság    Óriási összeget költ ritka ásványokra az amerikai kormány

amerikai kormány

usa

ásványi anyag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Közel 8600 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít együttesen a magyar vidék és agrárium számára az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikájának hazai fejlesztési programjai: az idén záruló Vidékfejlesztési Program (VP), valamint a 2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST). Ezek révén 2014 óta együttesen eddig több mint 460 ezer támogatási kérelem kapott pozitív támogatói döntést. A források elsősorban a kis- és közepes gazdaságokat, a fiatal gazdákat, illetve a környezet- és klímavédelmi törekvéseket támogatják, miközben a vidéki infrastruktúra fejlesztésére és az életminőség javítására is érdemi hatással vannak. A beruházásoknak köszönhetően nőtt hazánkban az öntözött területek aránya, fejlődött a korszerű kertészeti termelés, és egyre nagyobb teret nyernek a megújuló energiaforrások a gazdaságok működésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 07:41
Most örülhetnek csak igazán akik kriptovalutába fektettek
2025. augusztus 14. 06:50
KSH: továbbra is lejtmenetben a magyar gazdaság
×
×
×
×