2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyitókép: police.hu

Mindenki részeg volt a balatoni vitorlás fedélzetén, automata vezette a hajót

Infostart

Naponta 100 ezer ember fürdik a Balatonban. A vízirendőrök sok extrém esettel is találkoznak... Dominek Jácint alezredes néhány ilyet is elmesélt az idei nyár tanulságai és tapasztalatai között.

A turistaszezonban akár százezer ember is megfordulhat a Balatonban naponta – mondta Dominek Jácint alezredes, a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka a Zsaru magazinnak, az interjút a police.hu tette közzé. Az alezredes idén már a 29. nyári szolgálatát kezdte meg.

A szezonban strandolók túlnyomó többsége, ahogy Dominek Jácint fogalmazott, „nem feltétlenül vízi ember”, sokszor hiányzik náluk a megfelelő vízbiztonság, a biztos úszni tudás, és sokan nem ismerik a saját korlátaikat, képességeiket ismerete. Ez különösen igaz a gyerekekre és a fiatal férfiakra, akik nagyon szeretnek versengeni. De veszélyeztetettek az idősebbek is, akik az esetleges egészségügyi problémáik miatt kerülhetnek veszélybe a nyári napon, felhevült testtel vízbe merülve.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

A vízirendőrök fő feladata ezért a megelőzés és a segítségnyújtás. Idén csak a balatonfüredi vízirendőrök 18 alkalommal mentettek a vízből, és összesen 52 főt menekítettek ki. A teljes siófoki Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság területén már 102 vízből mentési akció történt, és 230 embert helyeztek biztonságba, miközben még messze nincs vége a szezonnak.

Mint az alezredes elmondta, rengeteg ember nem ismeri a viharjelzéseket. Rengeteg esetben figyelmeztetik fürdőzőket, csónakázókat, hogy húzódjanak a partra a közelgő vihar elől. De sokan értetlenül állnak a helyzethez, mondván, „még nem is fúj a szél”. De azt nem tudják, hogy a viharjelző rendszer három fokozatát egy órával a szél erejének várható növekedése előtt emelik meg, így jut idő a biztonságos partot éréshez.

„Az a feladatunk, hogy kiürítsük a Balatont másodfokú viharjelzés, azaz óránkénti 60 kilométert meghaladó sebességű szél esetén”.

– mondta az alezredes. Hozzátette: rengeteg „laikus”, gyakorlatlan ember használja a vízibicikliket, SUP-okat, a szabadon bérelhető vagy otthonról hozott, kis méretű vízi járműveket. A vízirendőrök rájuk is vigyáznak, tájékoztatják őket a védőeszközök helyes használatára, az alkoholfogyasztás tilalmának betartatására éppúgy, mint a naptej használatára és a folyadékpótlás fontosságára.

Persze a vízen is történnek extrém esetek. „Egyszer megtörtént például, hogy

egy nagy sebességgel száguldó vitorlás hajó után eredtünk. Amikor utolértük, kiderült, a fedélzetén mindenki teljesen részeg, még a hajó vezetésére jogosult személy is, csak az automata pilóta irányította a járművet körbe-körbe.

Egy másik alkalommal az ittas hajóvezető belökte a hajót, de eközben a mólóról a vízbe esett, zsebében a hajó kulcsaival. Meglátta ezt az egyik utasa, levetkőzött alsónadrágra, és beugrott a vízbe, hogy kimentse bajba jutott társát – de ő közben kijutott a szárazföldre. A mentésére induló társa senkit nem tallt a vízben, aztán egyszerűen kiúszott a partra, majd ahogy volt, vizes alsóneműben hazastoppolt. Több tucat rendőr kereste az őszi éjszakában földön, vízen, levegőben...” – meséli az alezredes.

Azt is hozzátette: az élet védelme mellett kiemelten fontos a vagyonbiztonság is, ilyenkor a balatoni szezonban is. Az emberek figyelme ilyenkor lazul, hiszen „pihenni jöttek, nem rettegni”, de ez segíti a tolvajokat, akik utaznak a nyitva felejtett autókra, az őrizetlenül hagyott, csak egy törölközővel letakart táskákra.

