„A Zadartól 25 kilométerre északnyugatra fekvő Vir szigeten volt a legemlékezetesebb esetünk. Ott bérelt apartmant egy idős házaspár, és úgy összeveszett velük a szintén magyar szomszédságuk, hogy egyikük, egy férfi, kitépte a villanyórájukba futó tápvezetéket, és áram nélkül maradtak. Hálásak voltak, hogy rögtön a segítségükre siettünk, az egyik horvát kollega fényképet is készített rólunk” – mesélte a police.hu oldalon Sági Dániel törzsőrmester, az V. Kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottja.

Neki ez volt a 6. külszolgálata, de az első Horvátországban. Előzőleg Szerbiában, Görögországban és Moldovában volt. Horvátországban utoljára, mint mondja, 3 éves korában, amikor nyaralt a szüleivel.

„Páratlan élmény az Adriai-tengernél gyalog járőrözni, és a szabadidőmben felfedezni a környéket, de összehaverkodtam külföldi kollegákkal is, akik szintén a Biztonságos turisztikai célpont projekt keretében teljesítettek szolgálatot Zadarban” – tette hozzá.

„Zömében lopások és dokumentumok elvesztése miatt kerestek minket, de szabálytalan parkolás miatt elszállított autók visszaszerzésében is segédkeztünk. Összesen 25 magyar állampolgár hívott fel minket, a többségük napközben, de voltak éjszakai telefonok is” – meséli társa, Sárközi Gábor törzszászlós, a Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság Bevetési Főosztály VIII. XXVI. Bevetési Osztály Bevetési Alosztály III. csoportparancsnoka.

„Sok magyar turista kért velünk közös fotót, amit általában horvát járőrtársunk készített el”

– tette hozzá.

Pulában néhány magyar állampolgár nyaralását is megkeserítette egy átutazó tolvajbanda. A strandokon őrizetlenül hagyott táskákra és tárcákra utaztak. A pulai kapitányságon sor állt a bejelentőablaknál – mondta a nagykanizsai Jankovics Gábor főtörzszászlós, akinek ez már a 12. horvátországi külszolgálata volt. „Egy Rijekánál üdülő állampolgárnak is segítettem. Pénz tűnt el a hotelszobájából, amit bejelentettem a nevében, a gyanú szerint az egyik takarító lopta meg. Az egyik medvedjai kempingben egy magyar rendszámú autóra rácsukódott a sorompó. A sofőr helyett is megtettem a bejelentést, majd telefonon keresztül támogattam a kommunikációt. A hibáért a személyzet egyik tagja vállalta a felelősséget” – mesélte.

Hol keresse a magyar rendőröket Horvátországban? Augusztusban Juhász Gyöngyi törzsőrmester, továbbá Magyar Lajos és Knor Tamás főtörzszászlósok állnak a nyaralók rendelkezésére. Zadarban a +36-30-114-8704-es, Pulában pedig a +36-30-744-6147-es számon érhetők el.

Még egy fontos információ: a szabálytalan parkolás miatt elszállított kocsikért 60 és 115 euró közötti közigazgatási bírságot szabtak ki Zadarban, azt pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy strandon Horvátországban is nagy felelőtlenség pénzt és értéktárgyat őrizetlenül hagyni.