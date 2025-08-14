ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.93
usd:
338.6
bux:
104745.8
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Sorompó a Rákosrendező pályaudvar egykori állomásépülete előtt a Szegedi út és Teleki Blanka utca kereszteződésében 2024. január 3ésán.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Két halálos vonatbaleset egy napon, megint vannak fennakadások a MÁV járatain

Infostart

Két baleset, három halott: Pestszentimre és Gyál között sokáig nem jártak a vonatok egy halálos gázolás miatt csütörtökön. A Pécsről Szombathelyre tartó vonat autóval ütközött, ezért arrafelé is leállt egy időre a vonatközlekedés. A helyzet délelőtt óta javult, de még mindig fennakadások vannak

A Pécsről 10:13-kor Szombathely felé elindult Pannónia IR (8905) egy személygépkocsival ütközött a nagypeterdi vasúti átjáróban – közölte honlapján a Mávinform.

A balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő meghaltak a rendőrség közlése szerint. A baleset egy vasúti átkelőnél történt, amikor az autó a sínekre hajtott, az okát még vizsgálják.

A Pannónia InterRégiók megosztva, Zalaszentiván és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti. A fennakadás végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös Volán-járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is. A Barcsról 11:38-kor és 15:31-kor Pécsre és a Pécsről 13:23-kor Barcsra induló személyvonat (8954, 8955, 8956) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A Zalaszentivánból 12:02-kor indult és a Pécsről 14:13-kor induló Pannónia InterRégió (8904, 8903) helyett Szigetvár és Pécs között közlekedik pótlóbusz.

Délelőtt a lajosmizsei vonalon is fennakadás volt gázolás miatt

Egy Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra közlekedő vonat a csütörtök reggeli órákban Budapest és Gyál határán elütött egy embert. A rendőrség közlése szerint az elgázolt ember a helyszínen meghalt.

A baleseti helyszínelés miatt Pestszentimre és Gyál között az S21-es vonatok megosztva, a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre, valamint Gyál és Lajosmizse között jártak. Az utasokat Lajosmizse felé Pestszentimrétől Gyálig pótlóbusz szállította, míg a főváros felé Gyáltól Kőbánya-Kispestig közlekedtek a pótlóbuszok. A BKK a fennakadás végéig elfogadja a vasúti jegyeket a 84E, 89E, 94E és 294E járatokon írta a Mávinform, amely szerint délutánra helyreáll a közlekedés a vonalon.

Kezdőlap    Belföld    Két halálos vonatbaleset egy napon, megint vannak fennakadások a MÁV járatain

baleset

máv

gázolás

késés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon fut a szekér a szomszédunkban, az infláció is bezuhant

Nagyon fut a szekér a szomszédunkban, az infláció is bezuhant

Európa-rekord növekedés után drasztikus lassulás az inflációban: csupa jó hírről számolt be a lengyel statisztikai hivatal a makrogazdasággal kapcsolatban. A friss adatok szerint a fogyasztói árak éves növekedési üteme júliusban 3,1 százalékpontra süllyedt, és bár a nagy esés oka inkább technikai, a kilátások így is kedvezők. Az ING Bank elemzői szerint akár a következő három kamatdöntő ülésen is az alapkamat csökkentése mellett dönthet a jegybank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zápor, zivatar csapja szét a fülledt kánikulát: mutatjuk, hol ázhatsz bőrig ezen a hétvégén

Zápor, zivatar csapja szét a fülledt kánikulát: mutatjuk, hol ázhatsz bőrig ezen a hétvégén

A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin must prove he is serious about peace, Starmer says after Zelensky talks

Putin must prove he is serious about peace, Starmer says after Zelensky talks

A Kremlin aide says the Russian and US leaders will hold a joint news conference after their meeting in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 14:36
Pénteken ünnepli a katolikus egyház a legfontosabb Mária-ünnepet
2025. augusztus 14. 14:07
Ismét busztűz Budapesten, a mai második
×
×
×
×