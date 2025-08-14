Két halálos vonatbaleset egy napon, megint vannak fennakadások a MÁV járatain

A Pécsről 10:13-kor Szombathely felé elindult Pannónia IR (8905) egy személygépkocsival ütközött a nagypeterdi vasúti átjáróban – közölte honlapján a Mávinform.

A balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő meghaltak a rendőrség közlése szerint. A baleset egy vasúti átkelőnél történt, amikor az autó a sínekre hajtott, az okát még vizsgálják.

A Pannónia InterRégiók megosztva, Zalaszentiván és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti. A fennakadás végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös Volán-járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is. A Barcsról 11:38-kor és 15:31-kor Pécsre és a Pécsről 13:23-kor Barcsra induló személyvonat (8954, 8955, 8956) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A Zalaszentivánból 12:02-kor indult és a Pécsről 14:13-kor induló Pannónia InterRégió (8904, 8903) helyett Szigetvár és Pécs között közlekedik pótlóbusz.

Délelőtt a lajosmizsei vonalon is fennakadás volt gázolás miatt

Egy Lajosmizséről a Nyugati pályaudvarra közlekedő vonat a csütörtök reggeli órákban Budapest és Gyál határán elütött egy embert. A rendőrség közlése szerint az elgázolt ember a helyszínen meghalt.

A baleseti helyszínelés miatt Pestszentimre és Gyál között az S21-es vonatok megosztva, a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre, valamint Gyál és Lajosmizse között jártak. Az utasokat Lajosmizse felé Pestszentimrétől Gyálig pótlóbusz szállította, míg a főváros felé Gyáltól Kőbánya-Kispestig közlekedtek a pótlóbuszok. A BKK a fennakadás végéig elfogadja a vasúti jegyeket a 84E, 89E, 94E és 294E járatokon írta a Mávinform, amely szerint délutánra helyreáll a közlekedés a vonalon.