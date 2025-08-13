Bővül a 30 év felettiek elhelyezkedését támogató program kerete – a nap hírei

Csaknem 100 milliárd forinttal, 175 milliárd 670 millió forintra bővül a 30 év felettiek elhelyezkedését támogató program kerete. A résztvevőket munkaviszony keretében foglalkoztató vállalkozások bértámogatást kaphatnak a bruttó bér 50 százalékáig, 4 vagy fix 6 hónapra.

Több mint 38 ezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban. Az összeg augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik. Az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését.

Fejlesztő központ nyílik sérült gyerekeket nevelő egyszülős családoknak szeptembertől. A budai Egyszülős Központban induló CsillagPont fejlesztő központban egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát biztosítanak a sérült gyerekeknek 16 éves korig, 6 hónapon keresztül.

Szennyvízkezelési fejlesztések támogatására pályázhatnak a vidéki önkormányzatok október 30-tól. A keretösszeg 10 milliárd forint, az igényelhető támogatás legfeljebb 500 millió forint lehet, maximum 95 százalékos támogatási intenzitás mellett.

Négyből három eladó ingatlan megfelel az Otthon Start program feltételeinek. Budapesten ez az arány csak 41 százalék. Az ingatlan.com kimutatása szerint az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.

Elhúzódnak a fővárosi Flórián téri felüljáró felújítási munkálatai, mert a vártnál rosszabb műszaki állapotban van a déli híd. Az átadás szeptember helyett várhatóan csak novemberben történhet meg.

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal az Aldi állításai miatt. A hivatal szerint a Magyarországon mintegy 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kommunikációjában, amelyek valószínűleg nem felelnek meg a valóságnak.

Új vezetője lesz a MOHU-nak péntektől. Augusztus 15-től Simola József váltja Pethő Zsoltot – derült ki a Mol közleményéből. Simola József jelenleg a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettes, péntektől pedig a MOHU vezetése mellett a csoport körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletágának ügyvezető igazgatója is lesz.

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól vasárnapig a tisztifőorvos. Emellett vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Magyarországon emberölés bűntette miatt büntetőeljárás indul a kárpátaljai Sebestyén József halálának ügyében, aki magyar állampolgár is volt. A Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője az Indexnek elmondta: a legfőbb ügyész rendelte el az eljárást, a nyomozást a rendőrség folytatja le. A tényállás felderítése, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet.

Donald Trump Ukrajna nélkül nem tárgyal területi engedményekről az augusztus 15-ei, orosz elnökkel tervezett találkozóján. A francia elnök szerint ebben is megegyeztek az amerikai elnökkel. Emmanuel Macron azután beszélt erről, hogy az európai vezetők Berlinben egyeztettek az ukrán elnökkel, majd telefonon az amerikai elnökkel és alelnökével. Az ukrán elnök kijelentette, Ukrajnáról mindent meg kell beszélni Ukrajnával.

Az amerikai elnök súlyos következményeket helyezett kilátásba, ha az orosz elnök nem állítja le a háborút – számolt be róla a Sky News. Donald Trump a washingtoni Kennedy Központban tartott sajtótájékoztatón újságírói kérdésre azt nem árulta el, hogy ezek szankciókat vagy vámokat jelentenek-e.

Részlegesen korlátozták a Telegram- és a WhatsApp-hívásokat Oroszországban. A hatóság a bűnözés elleni küzdelemre hivatkozik. Az orosz belügyminisztérium azt írta, a bűnözők a leggyakrabban a Telegram és a WhatsApp alkalmazást használják fel csalásra, zsarolásra, valamint emberek diverziós vagy terrorista tevékenységekbe való bevonására.

Félmilliárd euró hitelt nyújt a Naftohaz ukrán gázipari vállalatnak az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A háború kezdete óta ez a legnagyobb értékű egyedi hitelcsomag, amelyet a pénzintézet Ukrajnának folyósít.

Újraindult Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének egyik reaktora Észak-Franciaországban, miután a létesítmény két nappal ezelőtt teljesen leállt a medúzák tömeges megjelenése miatt. Az automatikus leállások nem voltak hatással a létesítmények és a személyzet biztonságára.

Jóváhagyta a Gázai övezetet érintő műveletekről szóló tervet az izraeli vezérkari főnök. A Jerusalem Post úgy tudja, a vezérkari főnök előkészületeket javasolt a tartalékosok mozgósítására is. Az izraeli biztonsági kabinet által a múlt héten jóváhagyott terv szerint a hadsereg lépésenként átvenné az irányítást Gázavárosban.

Befektetőként beszállna a védelmi iparba a Porsche. Az autógyártó kezdetben feltörekvő technológiai vállalatokba fektetne, a műholdas megfigyelésre, felderítésre és szenzorrendszerekre, kiberbiztonságra, valamint logisztikai és ellátási rendszerekre fókuszálva.

Fellebbezett elmozdítása ellen a boszniai Szerb Köztársaság jogerősen elítélt elnöke. A bosznia-hercegovinai választási bizottság egy héttel ezelőtt döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Milorad Dodikot.

A heves és folyamatos esőzések miatt országos vészhelyzetet hirdetett a kormány Litvániában. Korábban 60 település közül 13 már bejelentette a helyi rendkívüli helyzetet.