ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.75
usd:
337.92
bux:
103891.75
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BKK

Flórián tér: bejelentették, sokkal hosszabb lesz a felújítás

Infostart

A bontási munkák során feltárt problémák, valamint a déli híd vártnál is rosszabb műszaki állapota miatt változik a Flórián téri felüljárók felújításának ütemezése.

A korábban nem látható károsodások miatt a munkálatokat felülvizsgálták, és többlet műszaki tartalommal újítják fel a hidat, ami több időt vesz igénybe.

A pluszmunkák előreláthatóan novemberre fejeződnek be, ezután a megújult déli hídon ismét megindulhat a forgalom a Szentendrei úton Pest irányába. Az északi híd felújítása és autós forgalom elől zárása ezután indul - olvasható a BKK közleményében.

Mint írják: jelenleg is zajlik a Flórián térnél a déli híd felújítása. Az ütemezetten elvégzett bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái.

A felújításon dolgozó tervezők és mérnökök mintavételezéssel és műszeres mérésekkel vizsgálták a károsodás mértékét és kiterjedését, különös figyelmet fordítva az esetleges sószennyezettségre.

A független vizsgálat eredménye időközben megérkezett: a szakértő jelentős, csak a bontási munkálatok elvégzését követően láthatóvá váló, azaz a felújítás megkezdése előtt előre nem látható károsodásokat tárt fel a déli híd pályalemezén.

A felüljáró vártnál is rosszabb műszaki állapota akadályozza az új szigetelés megfelelő kialakítását.

A szakemberek a legbiztonságosabb és a legmegfelelőbb műszaki megoldást választották annak érdekében, hogy a déli felüljáró további évtizedekig biztonságosan használható legyen. A kivitelező elkezdte a pályalemez konzolos részeinek javítását, mivel ezek elengedhetetlenek a híd stabil és üzemszerű használatához.

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.

A felújítás során a felüljárót az eredetileg tervezettnél többlet műszaki tartalommal, többek között a pályalemez javítását is magában foglalva építik újjá. Ez az előre nem látható hibák miatt a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe.

Emiatt a felújítás csak ezt követően léphet a következő szakaszába, amikor a megújult déli hídon ismét a korábban már megszokott forgalmi rend szerint haladhat a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, és az északi híd lesz lezárva. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a délin – a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik a felújítás, feltételezhető, hogy a bontást követően hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint a jelenleg felújítás alatt álló déli hídnál.

Elkerülhetetlenné vált a több mint negyvenéves felüljárók felújítása

A Flórián téri felüljárókat legutóbb 2002–2003-ban újították fel. Korszerűsítésük azért szükséges, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedésében jelentős szerepet betöltő útszakaszt az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni.

A déli hidat március 1-jén zárták le; a szükségszerű forgalomkorlátozások miatt a BKK kéri az arra közlekedőket, hogy – lehetőségük szerint – a felújítás idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Egyúttal azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy a Flórián teret elkerülve, másik útvonalon közelítsék meg úti céljukat.

A felújításról, valamint az ahhoz kapcsolódó lezárások és terelések részleteiről a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon lehet tájékozódni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Flórián tér: bejelentették, sokkal hosszabb lesz a felújítás

bkk

felújítás

flórián tér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet
A péntekre várható alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt az orosz–ukrán háború állását, kimenetelét, a békekötés esélyeit elemezte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, meddig van esélyük az ukránoknak megállítani az orosz betörést, minek kell még történnie egy tűzszünet előtt és miért nem kötik Moszkvát tetteiben a támogatói.
 

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Újra itt a harmadfokú hőségriasztás

Újra itt a harmadfokú hőségriasztás

Csütörtökön 0 órától vasárnap 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére a Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján - tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó

Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó

Donald Trump új vámtarifái a legnagyobb egyoldalú amerikai gazdaságpolitikai fordulatot jelentik közel egy évszázada, és összességében az Egyesült Államokat szegényítik el jobban, mint Európát – mondta el az a L’Express francia lapnak adott interjújában Jason Furman, a Harvard Kennedy School professzora és Barack Obama korábbi gazdasági tanácsadó testületének elnöke. Szerinte az átlagos importvám 2%-ról 17%-ra ugrott, és a költségek véső soron az amerikai fogyasztókra hárulnak, miközben az EU megtorlásának elmaradása racionális döntés volt. Furman arra figyelmeztet, hogy az USA az országonként eltérő vámtételekkel feladta a legnagyobb kedvezmény elvét, ami a világrend széttöredezéséhez vezethet, ezért Európának nem vámemeléssel, hanem integrációjának mélyítésével, termelékenységének növelésével és piacainak skálázásával kell válaszolnia

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészharangot kongat Trump pénzügyminisztere: lépni kell, kifutnak az időből

Vészharangot kongat Trump pénzügyminisztere: lépni kell, kifutnak az időből

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders 'want to see deal done' on Ukraine, says Trump ahead of Zelensky call

European leaders 'want to see deal done' on Ukraine, says Trump ahead of Zelensky call

Ukraine's Volodymyr Zelensky is in Berlin for calls with leaders including UK PM Keir Starmer, ahead of Friday's Trump-Putin summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 14:10
Újra itt a harmadfokú hőségriasztás
2025. augusztus 13. 12:21
Súlyos baleset a Balatonnál - fotók
×
×
×
×