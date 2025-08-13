Változások jönnek péntektől a Molnál

Simola József távozik a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi (GCFO) pozíciójából, és a körforgásos gazdasági szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét a csoportnál. A helyére Székely Ákost nevezték ki a Mol pénzügyi szervezetének vezetésére, csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozícióban 2025. augusztus 15-től – vette észre az index.hu a bet.hu közleményét.

Mindkét vezető több mint egy évtizede tölt be magas pozíciókat az olajvállalatnál.

Simola József 2011 óta irányította a Mol pénzügyeit, vagyis csaknem másfél évtizeden át volt kulcsfigurája a cég gazdasági döntéseinek. Most a fenntarthatósági és körforgásos gazdasági projektek felé fordul, ami a vállalat egyik kiemelt növekedési területe. Simola József Pethő Zsolt helyét veszi át, akinek Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató megköszönte a csoportnál végzett 27 éves munkáját.

Az új pénzügyi vezérigazgató-helyettes, Székely Ákos 2013-ban csatlakozott a Molhoz, és széles körűek a tapasztalatai a cég pénzügyi területeiről, ezek széles skáláját vezette, a kontrollingtól a számvitelig, adózási folyamatokig. Most a teljes vállalat pénzügyeit irányíthatja tovább.