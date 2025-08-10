ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 10. vasárnap
Utcaszínház a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 9-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Pajzánkodás a sátor tetején, avagy bizarr élmények és kalandok a Szigeten

Infostart

Idén is megkérdezték a Sziget Fesztivál látogatóit, mi volt a legbizarrabb dolog, amit valaha fesztiválon láttak.

A szeretlekmagyarország.hu 2025-ben is készített egy videót a Sziget extrém dolgairól.

Az egyik fesztiválozó arról számolt be, hogy alvás közben arra ébredt, hogy a sátra tetején szexelnek.

Volt, akinek a barátja emberi ürülékbe tenyerelt, és persze a bulik elmaradhatatlan kellékei is előkerültek: rosszul elsült crowd surfök, azaz amikor a tömeg a feje felett, kézről kézre adogat egy rajongót, furcsa helyeken hányó fesztiválozók, és olyan is akadt, aki a hotdog standnál lopta el a majonézt.

Budapest, 2025. augusztus 10. Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 9-én. MTI/Balogh Zoltán
Budapest, 2025. augusztus 10. Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 9-én. MTI/Balogh Zoltán

A Sziget hétfő estik tart a Hajógyári-szigeten.

