2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Ma is tartanak egy érdekes választást Magyarországon

Infostart / MTI

Időközi önkormányzati választást rendeznek ma a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vásárosfaluban.

A rábaközi községben azért kell időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete május 22-i ülésén kimondta a feloszlását.

A kisalfold.hu korábbi riportja szerint egy testületi ülés végén az egyik képviselő szót kért és elmondta, úgy látja, nem valósul meg a képviselői esküben tett fogadalom és a testület nem tudja megfelelően szolgálni a falu érdekeit, nem tudnak a képviselők együtt dolgozni. A képviselő-testület feloszlatását napirendre vették, szavaztak róla és három igen és kettő nem szavazattal a javaslatot elfogadták.

A lap megjegyzi, hogy a helyzet azért is érdekes, mert Vásárosfalu a Rábaköz azon községei közé tartozik, ahol az elmúlt harmincnégy évet a folyamatos fejlődés jellemezte. Megszépültek a középületek, felújították az utakat, kiépült az infrastruktúra, önkormányzati telkeket alakítottak ki, emelkedett a lélekszám. Ritkaság, de a községben még templomot is építettek néhány évvel ezelőtt. Szóval, minden rendben volt Vásárosfaluban

A polgármesteri tisztségre két független jelölt pályázik: Huber Ádám és Molnár Balázs. A négy egyéni listás képviselői helyért pedig hét független jelölt indul: Bedi Lászlóné, Balázs Tamás, Molnár Mátyás, Pallag Eszter, Szalay Gábor, Szalay Benjámin és Tuba Pál. A választói névjegyzékben több mint 140-en szerepelnek.

választás

politika

vásárosfalu

