Ismét működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér - a nap hírei

Ismét működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, az e-receptek kiváltása akadálytalan – közölte az egészségügyi államtitkár. Takács Péter elmondta: a pénteki rendszerleállást több hardveres hiba okozta, amelyet a gyártó cég és a szakemberek közösen hárítottak el. A Digitális Állampolgár alkalmazás, a Központi Azonosítási Ügynök és a 1818-as ügyfélvonal már szombaton elérhetővé vált. Az EESZT szolgáltatásai, a receptfelírás és betegdokumentumok kezelése vasárnap hajnalban álltak helyre.

Országos szinten jelentős élénkülés tapasztalható az ingatlankeresésekben az otthonteremtési program bejelentése után – jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta: különösen a vidéki területeken látható az érdeklődés. Az államtitkár szerint az árkorlátok és a kizárólag lakhatási célú felhasználás kizárják a spekulációt, így az ingatlanárak mesterséges emelkedése sem várható.

Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.A pótfelvételin 16.500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógusképzésekre. A jelentkezők 57 százaléka nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35 százalékuk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki.

Szeptember 20-ra meghirdette a Digitális Polgári Körök I. országos találkozóját a Papp László Arénába a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte: a rendezvény célja, hogy közösen megvitassák a digitális közösség jövőjét, amelyet a gyűlöletkeltő online tér alternatívájaként hoztak létre. A miniszterelnök szerint néhány nap alatt több mint 57 ezren csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Külön honlapot indított a Keleti pályaudvar közelgő lezárása miatt a MÁV. Egy interakítv térképen a főbb állomásokra kattintva lehet látni az utazási lehetőségeket, valamint azokat az átszállási pontokat, ahonnan a HÉV-, Volán- vagy BKK-járatokkal tovább lehet utazni. A Keleti pályaudvar felújítása augusztus 25-én kezdődik és várhatóan 4 hétig tart.

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, miután eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azt közölte: 269 új buszt még ebben az évben forgalomba helyezhet a MÁV-csoport, további 300-300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható. Lázár János építési és közlekedési miniszter az év elején 10 vállalást fogalmazott meg, ezek egyike volt ezer vadonatúj autóbusz beszerzése.

Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom a jelentős nappali felmelegedés és csapadékhiány miatt – jelentette be a Nébih. A Belügyminisztérium és a Katasztrófavédelem szerint a tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében.

Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcstalálkozójára - értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette: Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krím félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak.

Több európai ország vezetőinek közös nyilatkozata szerint az ukrajnai békéről nem lehet Ukrajna nélkül dönteni, és érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kezdődhetnek. Közben hétfőre rendkívüli videokonferenciára hívták össze az uniós tagországok külügyminisztereit.

Általános sztrájkra szólítottak fel augusztus 17-re Izraelben a még fogságban lévő túszok családtagjai. Érdekképviseletük a kormány Gáza város elfoglalását célzó tervei ellen tiltakoznak. A hétvégén már több 10 ezer ember tüntetett Tel-Avivban és Jeruzsálemben. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő ugyanakkor továbbra is a legjobb módnak nevezte Gáza elfoglalását a Hamász-szal vívott háború befejezésére.

Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak a Vezúv körül égő tüzek oltására. Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni. Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.

Elhunyt Szakály György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész. A Magyar Állami Operaház mesterművésze és örökös tagja hosszan tartó súlyos betegség után, 69 éves korában halt meg. A Magyar Táncművészeti Egyetem korábbi rektorát az intézmény saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.