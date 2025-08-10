Itt a felvételiről lemaradtak utolsó reménye

A magyar felsőoktatás történetében soha nem látott mértékű érdeklődés övezte a 2025-ös pótfelvételi eljárást. A több mint 16 500 jelentkezővel együtt, a teljes felvételizői létszám rekordot döntött. Összesen 44 intézmény kínált helyeket, állami ösztöndíjas formában is, többek között a műszaki, orvosi, informatikai és pedagógiai területeken - áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményében.

A statisztikák szerint a jelentkezők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg, és sokan választottak egyházi fenntartású intézményt is.

Varga-Bajusz Veronika, az oktatásért felelős államtitkár kiemelte, hogy különösen örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka a nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú területet választott, mint például az informatika, a műszaki, az agrár- vagy a pedagógusképzés.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki,

így a sikeresen felvételizők szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat.