Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Súlyos problémák mutatkoznak a budapesti taxiszolgáltatóknál – nyilatkozta az InfoRádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Mint mondta: egyre több panasz érkezik az utasoktól, és a rendőrségi ügyek is azt mutatják, hogy a Budapesten futó taxik egy részét olyan személyek vezetik, akik nem vehetnének részt ilyen közszolgáltatásban.

Egyes taxisok ittas vagy bódult állapotban vezetik a taxikat, nem ritkán balesetet is okoznak – állította Metál Zoltán. Úgy fogalmazott: időnként úgy néznek ki egyes taxisofőrök, mintha egy büntetésvégrehajtási intézetben toborozták volna őket.

A szövetség elnöke szerint tarthatatlan a helyzet, azonnali beavatkozásra lenne szükség.

Metál Zoltán a probléma hátterében azt a jelenséget sejti, hogy a Budapesten futó 7000 taxinak már mintegy 40 százaléka flottacégek tulajdonában van, mert számos vállalkozó a magas költségek miatt nem engedheti meg, hogy saját tulajdonú gépkocsival végezze a szolgáltatást. A taxikat bérbe adó cégek ugyanakkor irreális, elfogadhatatlan feltételeket szabhatnak, ezért a korrekt munkát végző sofőrök kiszorulnak a tevékenységből – fogalmazott a szövetség elnöke.

A megoldás az lehetne szerinte, ha nemcsak a taxis szolgáltatásban megjelenő gépkocsiknak kellene hatósági engedélyt szerezni, hanem maguknak a sofőröknek is. Tarthatatlan helyzetként értékelte ugyanis, hogy az esetenként szenvedélybeteg, erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkező autóvezetők akkor találkoznak először a rendőrséggel, amikor taxivezetőként balesetet okoznak, vagy valamilyen ügybe keverednek.

Metál Zoltán azt is elmondta, hogy a most zajló Sziget Fesztivál miatt jelentősen megnövekszik Budapesten a taxik iráni kereslet, ezért nagyon időszerű szerinte, hogy az érintett hatóságok alapos ellenőrzéseket folytassanak a szolgáltatók körében.