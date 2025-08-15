ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.2
usd:
338.38
bux:
104859.54
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BKK

60 ezres fuvar a Szigetre: néhány taxis idén sem bírt magával

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Sziget Fesztivál nyolc napja alatt tíz ellenőr két műszakban közel 400 ellenőrzést végzett a taxiknál, amelyek közül 164 esetben készült hivatalos jegyzőkönyv, s ezek között 89 esetben tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Közleményük szerint a hatóságok a BKK ellenőreinek közreműködésével hat járműről vettek le rendszámot, amelyekkel a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást.

Többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat; ilyen esetekben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.

Megjegyezték, hogy az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot, valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről, úgymint az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája. Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast.

Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak. A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, az előre meghatározott összeg ellenében teljesítettek szolgálatot.

Az ellenőrzés során olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 000 forintért szállította az utasokat,

ami több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak; a sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.

Mint írták, a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást.

Ezekben az esetekben a BRFK közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, valamint eljárást indított a járművezetővel és az üzembentartóval szemben – tették hozzá.

Kezdőlap    Belföld    60 ezres fuvar a Szigetre: néhány taxis idén sem bírt magával

sziget fesztivál

ellenőrzés

bkk

taxi

brfk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében
Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a szerb kormány eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat. Arról is beszélt, hogy a patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
 

Újvidék nem nyugszik – a vasútállomás tragédiája után lángol a város

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Minimális elmozdulásokkal zártak tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet Ázsiában többnyire emelkedés követett, és az európai piacok is a pozitív tartományban indítják a hét utolsó kereskedési napján. Bár érkeznek fontosabb makroadatok, a nap legérdekesebb eseménye a Trump-Putyin csúcstalálkozó lesz, amelyre itteni idő szerint nagyjából este 9 körül kerül majd sor. A részvénypiacoknak tehát valószínűleg ma már nem lesz idejük reagálni a találkozóval kapcsolatos fejleményekre, bár elemzők szerint az eseménytől egyébként sem remélhető áttörés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alaszka lázban ég: Putyin és Trump érkezése felforgatta a várost

Alaszka lázban ég: Putyin és Trump érkezése felforgatta a várost

Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

The two leaders will meet for the first time in six years - but Ukraine's President Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 08:51
Baj van az M1-esen
2025. augusztus 15. 07:53
Ne használja ezt a konyhai eszközt!
×
×
×
×