A vidéki nyugdíjasok is részt vehetnek az otthonfelújítási programban - a nap hírei

A kormány számításai szerint akár további 60 ezer háztartás részesülhet majd támogatásban azzal, hogy a nyugdíjasok is részt vehetnek az otthonfelújítási programban. Vitályos Eszter kormányszóvivő megerősítette, hogy a kormány mai ülésén hozott döntése értelmében két év alatt 90 milliárd forint jut a vidéki nyugdíjasok otthonfelújítására.

Módosítja a kisvállalkozások számára megalkotott technológiai hitelprogramok feltételeit a nemzetgazdasági tárca. Az igényelhető hitelösszeg a Budapesten kívüli projektek esetén 100-ról 150 millió forintra, a budapesti fejlesztéseknél 50-ről 75 millió forintra emelkedik. Továbbá 18-ról 24 hónapra nő a projektek megvalósítására adott idő.

Több mint 4 milliárd forintos kerettel új pályázatot hirdet a Miniszterelnökség az 5 ezer főnél népesebb városokban működő civil szervezetek számára. A szervezetek ingatlan vásárlására és felújítására, gépjármű-beszerzésre, programtámogatásra, eszközbeszerzésre és kommunikációs tevékenységre pályázhatnak, február 10-től március 12-ig.

Tüntetést szervez március 8-ra a Magyar Orvosi Kamara – jelentette be a köztestület elnöke. A 24.hu szerint a megmozdulás útvonalát és helyszínét még nem közölték. A kamara azt kéri, a pártok képviselői ne jelenjenek meg. Álmos Péter kamarai elnök azt mondta: azért szervezik a tüntetést, mert 30 éve nincs érdemi reform a hazai egészségügyben, és elégtelen a finanszírozás.

Országos demonstrációt hirdetett február 22-ére a Magyar Bírói Egyesület. A testület az igazságszolgáltatás függetlenségéért, a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért kíván demonstrálni. A hazai bíróságokon összesen 2.700 bíró és 800 titkár dolgozik, egyharmaduk az egyesület tagja.

Közös kutatási és innovációs alap jön létre a magyar és a nyugat-balkáni egyetemek között - jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs közölte: Belgrádban, az új campuszon a magyar egyetemek is jelen lesznek.

Varsó megfellebbezi a több mint 320 millió eurós bírságot megerősítő európai bírósági ítéletet – jelentette be a lengyel EU-ügyi miniszter. A tárcavezető arra reagált, hogy az uniós bíróság elutasította a lengyel keresetet, amelyben Varsó annak a bírságnak a részleges megsemmisítését kérte, amelyet az Európai Bizottság ítélt meg az előző lengyel kormány igazságszolgáltatási reformja miatt indított kötelezettségszegési eljárás nyomán.

Államcsíny elkövetésének gyanújával kezdeményezett ügyészségi eljárást Donald Tusk kormányfő és más vezető lengyel politikusok, bírák és ügyészek ellen a lengyel alkotmánybíróság elnöke. A legfőbb vádpont, hogy a kormányváltás óta Tuskék szervezett bűnözői csoportban tevékenykednek, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. Donald Tusk kormánya azonban nem ismeri el az alkotmánybíróságot.

Elbukott a francia nemzetgyűlésben a centrista Francois Bayrou által vezetett kormány elleni újabb bizalmatlansági indítvány. Ezzel a testület egyben elfogadta a 2025-ös költségvetést.

A szerb kormányfő szerint ártanak a gazdaságnak a csaknem 3 hónapja tartó tiltakozások. Milos Vucevic egy televíziós nyilatkozatban azt mondta: januárban az utóbbi 3 év legalacsonyabb külföldi befektetési szintjét jegyezték fel. A tiltakozások az újvidéki vasúti pályaudvar előtetejének 15 halálos áldozatot követelő leomlása után kezdődtek.

Importdíjat vezetne be az e-kereskedelmi csomagokra az Európai Bizottság. Ezzel a többségében Kínából érkező és az uniós szabványoknak nem megfelelő kereskedelmi termékek beáramlását szeretné szabályozni.

Egységes európai támogatást szorgalmaznak mesterséges intelligencia startup cégek az amerikai és kínai óriáscégek versenyével szemben. Az érintett európai szövetségek az Egyesült Államok 500 milliárd dolláros befektetésének és a DeepSeek megjelenésének tükrében tartják szükségesnek a gyors beavatkozást.

Ausztrália is betiltotta a kínai DeepSeek mesterségesintelligencia-chatbot használatát a kormányzati eszközökön, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. Korábban Tajvan és Olaszország is blokkolta az alkalmazás használatát.

Vámok helyett párbeszédet sürget az Egyesült Államokkal a kínai külügyminisztérium. Kína kedden jelentette be, hogy a kínai termékekre kivetett 10 százalékos amerikai vámokra válaszul maga is vámokat vezet be az Egyesült Államokból származó egyes termékekre.

A palesztin vezetők visszautasították a Gázai övezet átvételére vonatkozó amerikai javaslatot. Donald Trump elképzelését a Hamász egyik képviselője, az Arab Liga, Szaúd-Arábia, a török külügyminiszter is elfogadhatatlannak nevezte, a német államfő pedig kétségeinek adott hangot. Az amerikai elnök az izraeli miniszterelnökkel tartott washingtoni tárgyalása után beszélt arról, hogy az Egyesült Államok átvenné a háborúban a Gázai övezetet. Szerinte Jordánia és Egyiptom adhatna területet a palesztin lakosságnak építendő települések számára.

Az ENSZ terrorellenes műveleteinek egységesítésére tett javaslatot New Yorkban a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy érvelt, hogy a terrorfenyegetettség minden korábbinál erősebb és globális jellegű, így közös fellépésre van szükség.

Az Egyesült Államok után Argentína is kilép az Egészségügyi Világszervezetből. Javier Milei elnök a lépést azzal indokolta, hogy súlyos ellentétek vannak hazája és a WHO között több egészségügyi kérdésben, különös tekintettel a koronavírus-járvány kezelésére.