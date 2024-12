Felmérés: kinek segítünk az ünnepek előtt a legszívesebben?

A Yettel immár ötödik alkalommal mérte fel a magyarok karácsonyi szokásait a kapcsolattartástól az ajándékozáson keresztül az adományozásig. Idén tízből négyen terveznek adományozni, illetve önkénteskedni, a megkérdezettek egyharmada pedig egyiket sem tervezi. Utóbbiak motivációiról Berczeli Réka, a Baptista Szeretetszolgálat szóvivője nyilatkozott az InfoRádióban.

"Az emberek bizonytalanok az adományozással, merthogy nem tudják, hogy valóban jó helyre kerül-e az ő adományuk, akár pénz, akár tárgyi adomány. Akik nem adnak, azok általában ezért nem adnak. Én szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy aki a Baptista Szeretetszolgálaton keresztül adományoz, az adománya természetesen jó helyre kerül. Példának hoznám fel a cipősdoboz-akciót" – utalt az idei adventi időszak legnagyobb országos akciójára; tárgyakat, ajándékokat gyűjtenek hátrányos helyzetű gyerekeknek, és nyomon követhető akár a honlapjukon, akár a Facebook-oldalukon, hogy ezek a dobozok valóban hátrányos helyzetű térségekbe, hátrányos helyzetű gyermekekhez kerülnek.

Berczeli Réka tanácsokkal is szolgált a segíteni vágyóknak. Azt szokták kérni, hogy az adományozók olyan tárgyakat tegyenek bele a dobozokba, amilyeneket ők maguk is adnának a saját gyereküknek. "Nem feltétlenül kell újat venni, lehet használt is, csak akkor az mindenképp nagyon jó állapotú, ajándékozható legyen. Ilyen szempontból ebben az esetben abszolút találkoznak az igények a felajánlásokkal" – tette hozzá.

Ami még nagyon nagy segítség ilyenkor, az az online adományozás. "Az adományozónak is sokkal könnyebb a feladat, hiszen pár kattintással az interneten a www.cipősdoboz.hu oldalon ezt megtehetik, a közleménybe be kell írni a cipősdoboz akció szavakat, itt is garantált az, hogy jó helyre kerülnek az adományok" – mondta a szóvivő.

A cipősdoboz-adományokat folyamatosan juttatják el a rászoruló gyermekekhez. Céljuk, hogy még az iskolai téli szünet előtt mindenki megkapja a neki szánt ajándékot.