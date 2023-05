Bejelentés - A vidéki tanárok egy része akkor is kap extra béremelést, ha az EU nem utal

Vita van kibontakozóban, hogy valójában mi akadályozza közvetlenül a pedagógusok nagyobb arányú béremelését.

A kormány álláspontja szerint a Brüsszelben dolgozó baloldali EP-képviselők vetik latba minden befolyásukat, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó forrásokat, amelyből a beígért pedagógusbér-emelés megvalósítható (2025-re a diplomás átlagbér 80 százalékára, vagyis bruttó 800 ezer forintra 3 lépcsőben)

A Pedagógusok Szakszervezete álláspontja szerint a magyar kormány tárgyalódelegációja már decemberben megállapodott az Európai Bizottsággal arról, hogy a források lehívhatók az oktatásra, ehhez csak a költségvetési törvényt kellene egyetlen ponton módosítani.

A kérdés lényegi részét, vagyis a pedagógusok tényleges béremelését Gulyás Gergely is érintette a csütörtök délutáni Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter - Varga Mihály pénzügyminiszter jelenlétében - azt mondta: a kormányzat vállalta, hogy ha az unió "kegyeskedik" odaadni a Magyarországnak járó pénzeket, a fent leírt emelés következik be.

"Ha viszont az Európai Uniótól nem kapunk pénzt, azt tudjuk vállalni, hogy a jövő évben az infláció fölött, és legalább 10 százalékkal emeljük a pedagógusok bérét. Itt most egy plusz vállalásunk is van,

a legleszakadottabb térségekben egy többlet béremelést szeretnénk adni a pedagógusoknak, a költségvetés ennek a feltételeit, forrásait tartalmazza"

- jelentette be Gulyás Gergely. Ismert, a jövő évi inflációs terv 6 százalék körüli, amint azt most Varga Mihály is elmondta.

Gulyás Gergely hozzátette, az EU-val egyetértenek abban, hogy vannak régiók, amelyekben ezt a hivatást érdemes többlet juttatással is "ellensúlyozni".

