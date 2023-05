Kormányinfó rendkívüli vendéggel - percről percre

Gulyás Gergely: ha az unió kegyeskedik ideadni a nekünk járó pénzt, az átlagbér 80 százalékát kapják. Ha nem, akkor az inflációt követő béremelés lesz, illetve afölötti. Van a kormánynak extra vállalása is. A leszakadó településeken magasabb juttatásra is számítani lehet. Varga Mihály: 126 milliárd forinttal több lesz a költségvetésben tanárbérre, mint idén.

Varga Mihály: nincs B-terv, azzal számolunk, hogy a járó pénzeket meg is kapjuk. A megszorítás szót pedig nem is ismerjük.

Varga Mihály: nem, nem is tervezhetjük. Mi a bevezetéshez szükséges feltételeken tudunk dolgozni, azon dolgozunk, hogy a feltételek teljesüljenek. Nincs ilyen szándéka a kormánynak.

Gulyás Gergely: Magyarország kitart a rezsicsökkentés mellett, nehéz időszakban is bevált.

Gulyás Gergely: 1) megjelentek az EB országspecifikus ajánlásai. Magyarország fontosnak tartja azt a célt, hogy a költségvetési hiányt csökkenteni tudjuk. Magyarország egyedülálló abban, hogy a választási évben is hiányt tudott csökkenteni. Nem mindegy, hogy miként érjük el ezt a célt, ezért a rezsicsökkentés megszüntetésére tett EB-javaslatot elutasítjuk. Hiába szerepel az ajánlásban, hogy 2023-ban ezt vezesse ki. A hiánycsökkentésre képesek vagyunk anélkül is, hogy kövessük a tanácsot. 2) kondicionalitási eljárás: lezárható bármikor, ez azonban a Magyarországnak járó költségvetési pénzeket csak nagyon kis részben érinti. A feltételeknek eleget tettünk, az igazságszolgáltatási reformban megegyeztünk. Külön kell választani a kondicionlaitási eljárást, és külön kell választani a költségvetési pénzek kérdését. Ha nem szabnának újabb és újabb feltételeket, az eljárást már rég lezárhattuk volna. Június-júliusban már küldhetjük a számlákat.

Varga Mihály: megmaradnak a kedvezmények, az adómentesség, a 25 év alattiak szja-mentessége és a nyugdíjak reálértéke is. 3,5-szer több jut családtámogatásra, mint 2010-ben. 3300 milliárd forint jut a családokra. Marad az inflációkövető nyugdíj és a 13. havi pénz is.

Varga Mihály: elhúzódó háborús helyzettel számolunk. 2024-ben is tartani fog. Az ország fizikai biztonságának megőrzése mindennél fontosabb, ezt a célt szolgálja a honvédelmi alap megerősítése. A következő évben úgy számolunk, hogy 1300 milliárd forint fölött lesz az alap tervezett kiadása , meghaladva a bruttó hazai össztermék 2 százalékát. Közben a migrációs hullámok újra és újra elérik a magyar határt. Magyarország pedig ki akar maradni a háborúból. A brüsszeli elhibázott szankciós politika következményeként elszabadultak az energiaárak, de a rezsivédelmi alap megmarad, ebből biztosítjuk a rezsicsökkentést. A rezsivédelmi alap fedezete az extraprofitadóból és egyéb bevételekből származik. De lehetőséget látunk a jövőben, hogy ezek a terhek csökkenjenek. A 2024-es költségvetésben megkezdjük ezen plusz terhek kivezetését. A gazdaság növekedése 2022-ben 4,6 százalék volt, a növekedést a háború negatívan befolyásolta, 1,5 százalékkal számolunk, 2024-ben 4 százalék kal. 2,9 százalékos hiánycéllal tervezzük az államháztartás hiányát , és az államadósság is csökkenni fog (66,7 százalék) a terveink szerint. Az infláció 6 százalék körül lehet.

Varga Mihály: háborús időszakot élünk, a szankciók miatt is kihívások vannak, ez alapján kellett tervezni. Eredményeinket nem hagyjuk veszni. Olyan költségvetés kellett, amely megvédi a családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat. A védelem költségvetése arra épít, hogy az eredményeket meg tudjuk védeni. Több pénz jut a honvédelmi alapba, a családtámogatások fennmaradnak, megőrződnek a nyugdíjak, marad a 13. havi nyugdíj is.

2023.05.25. 15:11

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőnek rendkívüli vendége is van, Varga Mihály pénzügyminiszter az elkészült 2024-es költségvetési tervezet részleteiről számol be.