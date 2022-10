Vitézy Dávid megtanítaná spórolósan hajtani a mozdonyvezetőket

Idén 130-140 milliárd forint lehet a MÁV többletköltsége az energiaárak növekedése miatt – nyilatkozta a Telex megkeresésére Vitézy Dávid. A közlekedési államtitkár szerint ez kigazdálkodhatatlan, ugyanakkor nem terveznek járatcsökkentést, de igyekeznek spórolni a MÁV működésén, ahol lehet. Példaként említtette, hogy a MÁV–Volán-csoport új cégautós lízingszerződését már leállították és felére csökkentették a vasúttársaság cégautóflottáját, de próbálnak a MÁV belső működésén is faragni.

Vitézy Dávid arra is kitért, hogy a spórolás jegyében a budapesti elővárosi vonalon egyes járatok kevesebb kocsival közlekednek. Szerinte ebből az utasoknak nem keletkezik hátránya, lesz ülőhelyük és nem fognak zsúfoltságot tapasztalni, mert olyan időszakban lépték meg, amikor az utasforgalom megengedi. Mások mellett azt is hozzátette, hogy a takarékoskodás a mozdonyvezetőket is érinteni fogja, elkezdik ugyanis mérni az áramfogyasztást, és ha majd látják a számokat, oktatni fogják a mozdonyvezetőket arra, hogyan tudnak energiahatékonyan vezetni.

A késéseket és az arról való utastájékoztatást illetően közölte, hogy decembertől lesz egy új,

utastájékoztatási fődiszpécser a MÁV-nál,

akinek az lesz a dolga, hogy összefogja a tájékoztatást, amit ma az egyes állomásokon ülő emberek végeznek a központtól sokszor függetlenül és percre kész információk nélkül.

„Dolgozunk már azon is, hogy ha vesz valaki a MÁV-appban egy jegyet Szolnokon a Nyíregyházára menő intercityre, és a vonat nem jön, akkor küldjünk értesítést a mobiltelefonra, hogy gond van, legalább az alapinformáció meglegyen” – mondta mások mellett.

Az interjúban szó esett még arról is, hogy hol és hogy

válthatja le a sárga buszt a taxi,

mikor utazhatunk majd az 5-ös metróval, mi marad a korábban tervezett fejlesztésekből a fővárosban, illetve hogy mit szól a tanártüntetésekhez.

Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook