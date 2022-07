Rengeteg a változás július elsejétől – mutatjuk a részleteket

Orbán Viktor május 25-én jelentette be, hogy a kormány rezsivédelmi- és honvédelmi alapot hoz létre, és ehhez elvonja számos ágazat extraprofitját július 1-jétől kezdődően. Mint azt a miniszterelnök hangsúlyozta, ez nem ágazati-, hanem extraprofit különadó lesz. Az intézkedések összesen 800 milliárd forintot érintenek. A különadót a bankoknak, a biztosítóknak, a nagy kereskedelmi láncoknak, az energiaipari és kereskedőcégeknek, a telekommunikációs vállalatoknak, a légitársaságoknak, a gyógyszerkereskedőknek kell fizetni főszabály szerint idén és 2023-ban. A kormányfő bejelentését másnap Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter részletezte, amiről bővebben itt írtunk.

A fentieken túl százmilliárd forintot kisebb adóemelések és adóváltoztatások formájában szed be az állam, így például lesz jövedékiadó-emelés (dohány- és alkoholtermékek), Neta-emelés (népegészségi termékadó – cukor-, só- és koffeintartalmú termékek), cégautóadó-változtatás.

Szintén újdonság, hogy 2022. júlus 1-től 2023. december 31-ig a biztosítók pótadót kötelesek fizetni. Ez idén a július és december közötti adóalap, a nettó díj 1 milliárd forint alatti része után 4 százalék, 1 és 18 milliárd forint közötti része után 8, a 18 milliárd forint fölötti rész után pedig 14 százalék (az életbiztosítási ágazatoknál 2, 3, illetve 6 százalék).

Az értékpapírokkal kapcsolatban kiderült, hogy azoknak csak a vásárlása lesz díjköteles, az eladása nem. Mentes az értékpapírügyleteket terhelő tranzakciós illeték alól a pénzügyi eszköz vétele, ha a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.

A tranzakciós illetéket azokra a pénzügyi szolgáltatókra is kiterjeszti a kormányrendelet, amelyek Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásokat végeznek – ilyen például a Revolut és a Wise (Transferwise). Utóbbi változásokról itt írtunk bővebben.

Drágul az alkalmi foglalkoztatás

Az extraprofitadóról szóló kormányrendelet a kkv-kat érintő alkalmi munkavállalás közterheit is megemelte július 1-jétől. Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében naponta 500-ról 1000 forintra nő ez az összeg, alkalmi munkánál napi 1000-ről 2000 forintra, a filmes statisztáknál pedig 4000-ről 6000-re. Utóbbi csoportnál a napi nettó jövedelem felső határát 18 ezerről 24 ezer forintra emelték meg.

Fontos határidő

A június 4-én a Magyar Közlönyben megjelent, fent nevezett rendelet azt is tartalmazza, hogy a visszaélések elkerülésére hivatkozva az állami intézmények mellett a cégek is kikerülnek a augusztus 1-jétől rezsicsökkentés hatálya alól – erről itt írtunk. A Hvg.hu ezzel kapcsolatban emlékeztet, hogy a július 1-jei határidő is fontos: eddig kellett nyilatkozniuk a most még alacsonyabb áron vásárló cégeknek és önkormányzatoknak, ha augusztustól már nem lesznek jogosultak az alacsonyabb rezsiárra, ennek híján a tőzsdei ár kétszereséért vehetik az energiát.

Lejárt okmányok, SZÉP-kártya

Fontos tudni, hogy június 30-án valamennyi, a járványügyi veszélyhelyzet idején automatikusan meghosszabbított személyazonosító okmány érvényessége lejárt.

A Technológiai és Ipari Minisztérium egy kiskaput azért felkínált: akinek a forgalmi engedélye lejárt, de június végéig foglalt időpontot, az legfeljebb 30 napig még szabályosan használhatja az autóját. Aki ezt elmulasztja, az csakis a vizsga napján a vizsgálóállomásig mehet a lejárt forgalmival.

Július elsején lehet utoljára SZÉP-kártyával vásárolni a magyar boltokban. Az intézkedést még tavaly karácsonykor jelentette be Orbán Viktor: eredetileg úgy volt, hogy a rendelet február elsejétől május végéig marad érvényben, aztán ezt a kormány meghosszabbította júliusig.

Nyugdíjemelés

Ugyan az év elején már volt egy 5 százalékos nyugdíjemelés, de a rekordmagas infláció miatt újabb korrekcióra van szükség, így júliustól 3,9 százalékos korrekciót kapnak a nyugdíjasok, illetve a más ellátásokban részesülők. Az emelés visszamenőleg érvényes, így januárig kapják meg a nyugdíjasok a különbözetet.

Új rendszámok

Júliustól jönnek az új típusú rendszámok: a latin ábécé szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból – kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat –, majd újabb két betűjelből és három számjegyből állnak. A rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak, a számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet.

Az új rendszámtáblákat felmenő rendszerben vezetik be, azokból július elsejétől a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett járművek kapnak. A már használatban lévő hatósági jelzéseket nem kell új táblákra cserélni, azokkal a továbbiakban is lehet közlekedni.

Emelkedik a thm maximuma

Jelentős mértékben fog emelkedni a teljes hiteldíj mutató maximuma, ami lakossági hiteleket és a hitelkártyák költségeit is jócskán megdrágíthatja.

A törvényi szabályozás szerint a teljes hiteldíj mutató maximuma mindig a jegybanki alapkamatot követi le, az utóbbi időszak kamatemelései miatt pedig elkerülhetetlen, hogy a thm-plafon is magasabb legyen. A hitelkártyáknál a legmagasabb thm már a 45, a személyi kölcsönöké pedig a 30 százalékot is megközelítheti júliustól.

Emelkedik az egyik diákhitel kamata

Július 1-jétől 1,99-ról 4,99 százalékra nő a szabad felhasználású Diákhitel 1 kamata. A Diákhitel Központ adatai szerint húsz év alatt több mint 500 ezer hallgató vett fel körülbelül 500 milliárd forint diákhitelt.A felsőoktatási önköltségre felhasználható Diákhitel 2 és az egyszeri Diákhitel Plusz továbbra is kamatmentes marad.

Most éri meg igazán fiatalként dolgozni

Július 1-jétől a 25 év alattiak nemcsak a személyi jövedelemadó megfizetése alól mentesülnek, hanem az adminisztrációtól is. Részletek itt.

Lombikprogramok

Végül, de nem utolsó sorban, a pénteki naptól kizárólag állami intézetekben lehet lombikbébi kezelésben részt venni.

