A kétszeresnél is jobban emelkedik az egyik diákhitel kamata

Július 1-től 1,99 százalékról 4,99 százalékra emelkedik a szabad felhasználású Diákhitel 1 kamata, derül ki annak hivatalos honlapjáról - írta a hvg.hu. A felsőoktatási önköltségre felhasználható Diákhitel 2 és az egyszeri Diákhitel Plusz továbbra is kamatmentes marad. A szabadon elkölthető Diákhitel kamatát a feltételek szerint félévente változtathatja meg a Diákhitel Központ Zrt., így lesz ez most az év második felétől is.

Később a Diákhitel Központ közölte: 4,99 százalékos kamatszint még a jegybanki alapkamat szintje alatt van. A szabad felhasználású Diákhitel 1 tanulmányi hónaponként akár 150 ezer forintig is igényelhető, ezáltal évi 1,5 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a hallgatók.

Azon ügyfeleik számára, akik eddig éltek a hitelmoratórium adta lehetőséggel, továbbra is biztosítja a Diákhitel Központ a moratóriumban való bennmaradást - olvasható a társaság közleményében.

A jelentősen emelkedő kamatszintek, a háborús gazdasági helyzet és a globális inflációs hatások ellenére továbbra is kamatmentes marad a Diákhitel 2, a Képzési Hitel és a Diákhitel Plusz - közölte a Diákhitel Központ.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László