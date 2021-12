A korábban tervezettnél magasabb inflációra számít az idén és jövőre a jegybank elnöke - a nap hírei

A korábban tervezettnél magasabb, 5 százalékos inflációra számít az idén és jövőre a jegybank elnöke. Matolcsy György az Országgyűlésben az MNB tavalyi beszámolójának vitája előtt arról beszélt, hogy a gazdasági kilábalás ára a magas infláció, amelyet közellenségnek nevezett. Megerősítette, hogy az MNB jövőre is folytatja a szigorítást és a kamatemelést. A jegybank szeptemberi inflációs jelentésben még 3,4-3,8 százalékos előrejelzés szerepelt 2022-re, az új hivatalos adatok két hét múlva esedékesek, a jegybankelnök ezeket előlegezte meg a parlamentben.

Jövőre is gyorsan növekedhet a magyar gazdaság az OECD szerint, a szervezet azonban szigorúbb költségvetési politikát és kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitikát tartana szükségesnek. Országértékelésében a szervezet az idén 6,9, jövőre 5, 2023-ban pedig 3 százalékos növekedést prognosztizál. Az előrejelzés szerint az infláció jövőre is 6 százalék lehet, de még 2023-ra is 4 százalékot vár az OECD. A jelentés úgy véli: a gyorsabb költségvetési konszolidáció segítene visszafogni az inflációs várakozásokat és biztosítaná a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságát.

Elfogadta a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégiát a kormány. Ez a víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságát és műszaki-technológiai állapotának fenntartását, valamint a hálózat karbantartását és szükséges rekonstrukcióját hivatott garantálni. Steiner Attila klímapolitikáért felelős államtitkár elmondta: a stratégia azokat a szükséges fejlesztéseket foglalja össze. A stratégia egyúttal feltétele a 2021-2027-es uniós forrásainak felhasználásának.

Elküldte a 2019 óta történt ingatlanértékesítések teljes dokumentációját a Városháza-ügyben létrejött bizottságnak a fővárosi vagyonkezelő. A testület, amelynek a decemberi rendes ülésen kell beszámolnia munkájáról, csütörtökön tartja első tanácskozását. Karácsony Gergely főpolgármester a Városháza-ügyben létrejött testületről szóló bejegyzésében azt írta, ezeket az iratokat egy webes oldalon nyilvánosságra is hozzák. A Fővárosi Közgyűlés múlt szerdán döntött Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének javaslatára arról, hogy vizsgálóbizottságot állítanak fel a Városháza-ügyben.

A tervezettnél egy héttel korábban, már december 13-án elkezdik kiszállítani az 5-11 éves korosztálynak szánt Pfizer-vakcinát az Európai Unióban. Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter Twitter-bejegyzésében azt írta: a Pfizer vállalta, hogy minden uniós tagállamba korábban juttatja el a gyerekeknek szánt koronavírus elleni oltóanyagot. Közben György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője arról számolt be: Magyarországon a jövő hét elejére dolgozzák ki az 5-11 éves korosztály oltási stratégiai tervét.

Az Európai Bizottság elnöke szerint itt az ideje elgondolkodni a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételén. Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy erről le kell folytatni a vitát a tagállamok között, és közös álláspontot kell kialakítani. Hangsúlyozta ugyanakkor, a döntést mindenképpen a tagállamok kormányai hozzák meg. Kiemelte: az omikron variáns megjelenése, valamint a gyorsan, különösen a beoltatlanok körében emelkedő esetszámok miatt újra nyomás nehezedik az egészségügyi ellátórendszerekre, és ez sürgős és határozott fellépést tesz szükségessé.

Az Európai Unió 11 tagállamában mintegy 60 embernél igazolták a koronavírus omikron variánsát – közölte az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. A legtöbb esetet Hollandiában, Portugáliában és Németországban azonosították, de van omikronos fertőzött mások mellett Ausztriában, Belgiumban és Csehországban is. Szakemberek ugyanakkor attól tartanak, hogy a vírusmutáció már jóval szélesebb körben elterjedt a hivatalosan ismertnél. Eddig a vírusmutációval megfertőződött személyek egyikénél sem léptek fel súlyos tünetek.

Ausztriában december 11-ig meghosszabbították az egészségügyi zárlatot a koronavírus okozta új fertőzések számának erőteljes növekedése miatt. Az emberek csak meghatározott okokból hagyhatják el otthonukat: élelmiszert vásárolhatnak, orvoshoz mehetnek vagy sportolhatnak. Az alapvető fontosságú üzleteknek este 7 órakor be kell zárniuk. A szülőket arra kérték, hogy tartsák otthon gyerekeiket, mert a bölcsődékben és az iskolákban csak ügyeletet tartanak. A hatóságok korábban azt ígérték, hogy első európai országként február 1-jétől kötelezővé teszi a védőoltásokat Ausztriában.

Horvátországban két héttel meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket. Továbbra is korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, a rendezvények látogatása, a beutazás és az állami szférában a munkavégzés is védettségi igazoláshoz kötött, továbbá kötelező maszkot viselni zárt térben. December 15-ig kötelező a Covid-igazolványok bemutatása minden állami és önkormányzati hivatalban. Azoknak, akik nincsenek beoltva, és nem estek át a koronavírus-fertőzésen, hetente kétszer teszteltetniük kell magukat.

Oroszországnak súlyos politikai és gazdasági következményekkel kell szembenéznie, ha katonai erőszakot alkalmaz Ukrajna ellen - jelentette ki a NATO-főtitkára. Jens Stoltenberg a szövetségi tagországok külügyminisztereinek rigai találkozójának zárónapján hangsúlyozta: az orosz vezetés nagymértékű katonai csapatösszevonásokat hajt végre az ukrán határon. A főtitkár visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a NATO a Fekete-tengeren folytatott hadgyakorlataival provokálja Oroszországot.