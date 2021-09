A Pegasus-ügyről tájékozódott Mesterházy Attila az Alkotmányvédelmi Hivatalnál

Mesterházy Attila az MSZP Facebook-oldalán, az AH fővárosi székháza elől közvetített online sajtótájékoztatón a megbeszélés után azt mondta, kevés konkrét eredménnyel zárult a találkozó, így továbbra sem lehet tudni, hogy a magyar kormány rendelkezik-e ilyen kémszoftverrel.

A főigazgató arról sem beszélhetett, hogy a sajtóban megjelent neveket valóban megfigyelték-e – közölte.

Hozzátette: ezeket a megfigyelési eszközöket a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat használja, ezért jövő hétre időpontot kért Pintér Hedvig főigazgatóhoz.

A Bárdos Szabolcs AH-főigazgatóval történt megbeszéléséről az ellenzéki képviselő elmondta,

parlamenti képviselőt a főigazgató tájékoztatása szerint nem figyeltek meg az elmúlt időszakban.

Az AH vezetője indifferensnek nevezte a megfigyeltek munkakörét, vagyis hogy újságírót, ügyvédet, politikust hallgatnak-e le, mert a célhoz kötöttség határozza meg a munkájukat. Az AH megrendelő, ha bárkit meg akar figyeltetni, akkor a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz kell fordulnia és minden esetben vagy a bíróság, vagy a miniszter engedélye alapján járhat el.

Mesterházy Attila szóvá tette, hogy

másfél hónapja kért időpontot az ügyben Varga Judit igazságügyi minisztertől, de nem kapott választ.

Az MSZP-s politikus kitért arra is, hogy az ügyet az AH is vizsgálja, ahogy bejelentések alapján a Legfőbb Ügyészség, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálódik.

A politikus javasolta, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága hozzon létre egy tényfeltáró bizottságot, mert konkrét ügyekben csak az járhat el, annak tagjai – titoktartás mellett – jogosultak például betekinteni az aktákba.

