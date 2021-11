Beperli az Apple a Pegasus gyártóját

Az Apple beperli az izraeli NSO Groupot és anyacégét. Az NSO Group a Pegasus kémszoftver gyártója, az Apple azért indít pert, mert az ő felhasználóikról is gyűjtöttek adatokat Pegasusszal. A cég ezen kívül 10 millió dollárt adományoz kiberbiztonsággal kapcsolatos kutatásokra – írja az Apple közleménye alapján a 444.hu.

A biztonságra ügyelő amerikai vállalatot nagyon nagyon érzékenyen érintette, amikor kiderült, hogy a Pegasus szoftver az Apple termékeit könnyedén megfertőzi, és a felhasználók ellen fordítja – írják.

A lap emlékeztet, hogy a Pegasust Magyarországon is használták, Kósa Lajos fideszes parlamenti képviselő, a párt alelnöke elismerte, hogy a szoftver beszerzője a Belügyminisztérium volt. Több országban, így Magyarországon is mutatnak arra jelek, hogy nem a rendeltetésének megfelelő célpontok, terroristák, bűnözők ellen vetette be az állam az eszközt.

Nyitókép: Pixabay