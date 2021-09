A legmagasabb kitüntetést adta Áder János a lengyel államfőnek Budapesten

Andrzej Duda lengyel államfő a magyar-lengyel együttműködés erősítése érdekében folytatott kimagasló tevékenységért a Magyar Érdemrend Nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést vehette át Áder János köztársasági elnöktől Budapesten.

Áder János a budavári Főőrség épületében tartott ünnepségen elmondta: Andrzej Duda a kitüntetést a lengyel-magyar barátság erősítéséért, a V4-es együttműködés politikai mozgásterének bővítéséért, valamint a Három Tenger Kezdeményezés elindításáért kapta meg. Továbbá számtalanszor megtapasztalhatta a lengyel államfő demokrácia, nemzeti szuverenitás és jogállam melletti elkötelezettségét – tette hozzá a magyar köztársasági elnök.

Kijelentette: a magyar nemzet őszinte elismeréseként és nagyrabecsülése jeléül adományozták a kitüntetést Andrzej Dudának.

Az államfő felidézte, Andrzej Dudával először 2015-ben találkozott New Yorkban, az ENSZ-közgyűlésen. Az elmúlt hat évben pedig több mint harmincszor találkoztak.

Andrzej Duda az elismerést megköszönve azt fontosnak, megtisztelőnek és meghatónak nevezte.

A lengyel államfő emlékeztetett arra, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszanyúlnak azokra a legrégebbi időkbe, amikor Szent István kijelölte a magyar északi határt.

Kiemelte, Áder Jánossal közösen dolgoznak azon, hogy erősek legyenek az együttműködéseik, összefogják a nemzeteiket és országaikat összekötő "fonalakat".

Andrzej Duda kitért arra is, hogy barátok Áder Jánossal, mert államfőként a hazájukat szolgálják, és mindketten megértették: ha a saját nemzetüket szolgálják, akkor a másikét is, és mindent, amit megtesznek a hazájukért, azt megteszik a másik nemzetéért is.

A lengyel államfő megjegyezte, az elismerést meg kellene osztaniuk Áder Jánossal.

Az ünnepségen elhangzott, a kitüntetést Áder János Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére adományozta Andrzej Dudának.

A Magyar Érdemrend Nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetés a legmagasabb rangú, csak államfőknek adható kitüntetés Magyarországon.

A méltatásban elhangzott, Andrzej Duda a 21. századi Lengyelország kiemelkedő közéleti személyisége. Először 2015-ben választották meg köztársasági elnöknek, 2020-ban pedig másodszor nyerte el az államfői posztot. Elnökként minden lengyel államfője, és a néhai Lech Kaczynski szellemi örökösének vallja magát. A lengyel köztársaság elnökeként kezdettől jó akarattal és segítőkészen jár el a magyar vonatkozású ügyekben. "Hazánk elkötelezett barátjaként (...) sokat tett a két ország érdekének védelméért, közös törekvéseink előmozdításáért" - fogalmaztak a laudációban.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi