Levélben köszöntötte a pedagógusokat Orbán Viktor miniszterelnök - a nap hírei

Egy nap alatt 12 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben és 137 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 602 beteget ápolnak kórházban, közülük 68-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma már 60 ezer alatt van. A járvány kezdete óta már 806 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 854 ember halt meg a betegségben. Több mint 5 millió 260 ezer embert oltottak be eddig, közülük csaknem 4 millióan a második vakcinát is megkapták. A magyar lakosság átoltottsága 54 százalékos.

Magyarország nagy valószínűséggel már közel van a nyájimmunitás eléréséhez, de ez nem jelenti azt, hogy azok az emberek, akik nem oltatták be magukat, nem fertőződhetnek meg – mondta a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla a Kossuth rádióban arra figyelmeztetett, hogy oltás nélkül továbbra is lehetnek súlyos lefolyású, akár halállal végződő megbetegedések is.

Levélben mondott köszönetet a pedagógusoknak az egész éves munkájukért a miniszterelnök. Orbán Viktor köszönetet mondott azért, hogy az oktatók, nevelők nagy találékonysággal helyettesítették a személyes jelenléten alapuló munkát. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a tanárok a tudás átadásán túl figyelemmel kísérik a gyermekek testi-lelki fejlődését és megismertetik a fiatal nemzedékkel az évszázados magyar hagyományokat, értékeket is. Az MSZP és az LMP béremelést ígért a tanároknak kormányváltás esetén.

A kormány támogatja, hogy a budapestiek 2023-ban népszavazáson dönthessenek a Fudan Egyetemről – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Mandinernek adott interjúban arra a kérdésre, hogy lesz-e Fudan Egyetem vagy sem, Gulyás Gergely úgy reagált: a Fudan Egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik. Majd akkor lehet dönteni, ha lesznek tervek, világos pénzügyi feltételek, és ez várhatóan még másfél év.

Két év alatt 5.672 milliárd forintra nőtt a Magyar Állampapír Plusz állománya – ismertette közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály bejegyzésében hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy a teljes lakossági állampapírpiac megtakarításainak 60 százaléka ebben a formában van. A tárcavezető kifejtette: a MÁP+ előnye, hogy az évente növekvő kamatozás rövid és hosszú távon is kiemelkedő hozamot biztosít, a kamatfordulónál egyszerű hozzájutni a befektetett összeghez és kamatadót sem kell utána fizetni.

Kétnapos üléssel folytatja munkáját a héten az Országgyűlés. A képviselők hétfőn interpellációkkal fordulhatnak a kormány tagjaihoz, kedden pedig elfogadhatják a kormány jövő évi költségvetésre vonatkozó javaslatához érkezett összegző módosító indítványt, valamint az adótörvények módosítását. A Ház emellett elfogadhatja a kabinet tartásdíj behajtásának szigorításáról szóló javaslatát is. A határozathozatalok után két általános vitát tartanak.

Felszentelték Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét Miskolcon, az Avasi Református Templomban. Pásztor Dániel megbízatása hat évre szól és Csomós Józsefet váltja a püspöki tisztségben. Az új egyházvezető három évtizede szolgál lelkipásztorként. Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésében a lélekrombolás ellen szólt.

Izraelben megkezdődött a 12-15 éves korosztály koronavírus elleni oltása. Eddig néhány ezren kértek időpontot a négy betegbiztosító egyikében, hogy megkapják a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcináját. Az oltás vállalásában jelentős szerepe van a külföldi utazásoknak, mivel az oltottság több országban követelmény. A 9 millió 300 ezer lakosú Izraelben eddig a lakosság több mint 58 százaléka kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcina legalább első dózisát.

A brit egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a koronavírus Indiában azonosított, Delta nevű változata 40 százalékkal fertőzőbb mint a korábbi mutánsok. Matt Hancock a BBC televízió politikai magazinműsorában elmondta: kis mértékben emelkedett ugyan a fertőződések száma, de a jó hír az, hogy a kórházi kezelésre szoruló súlyos betegek száma nem nőtt jelentősen. Hozzátette: az esetek nagy többségében olyanok kerülnek kórházba Covid-19-cel, akiket még nem oltottak be a koronavírus elleni vakcinával.

A demokratikus államok transzatlanti szövetségének megerősítését hangsúlyozta első európai útja és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó csúcstalálkozója előtt az amerikai elnök. Joe Biden a Washington Post napilapnak azt mondta: az Egyesült Államok nem akar konfliktust Oroszországgal. A cél egy olyan stabil viszony kialakítása, amelynek keretei között Washington és Moszkva együttműködhetnek például a fegyverzet-ellenőrzés terén. Az amerikai elnök szerdán érkezik Európába.

Fájdalmának adott hangot, és megbékélésre szólította a kanadai politikai és katolikus egyházi vezetőket Ferenc pápa. A katolikus egyházfő azután beszélt erről, hogy 215 őslakos gyermek földi maradványait találták meg Kanadában egy korábbi bentlakásos katolikus iskola területén. Ferenc pápa a Szent Péter téren az eset feltárását célzó vizsgálatot sürgetett, ugyanakkor az egyház nevében nem kért bocsánatot.