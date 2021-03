Ijesztő napi fertőzésszámokról beszél a magyar víruskutató

Sajnálatos mód a harmadik hullám továbbra is csak a felfutó szakaszában van, és ez legalább két hétig még biztos, hogy így is lesz – fogalmazott Rusvai Miklós az InfoRádiónak. Annál is inkább, mert a hétfői nappal életbe lépett szigorúbb intézkedések körülbelül két hetes csúszással érvényesítik majd a hatásaikat.

A víruskutató – egyéb országok adatait, illetve a statisztikákat figyelembe véve –

tízezer körül várja a magyarországi maximumot a napi új fertőzöttek számában – „de ez megint csak kevésbé informatív”,

jegyezte meg, tekintve, hogy jelenleg is jóval a WHO-ajánlás fölött van a pozitív tesztek százalékos aránya az összes elvégzett tesztek között, ami azt mutatja, valójában nem derítjük föl az új fertőzötteknek csak töredékét, amit 10 százalék körülire saccol.

Az, hogy – lakosságarányosan – a halálozási számok tekintetében Magyarország a világ kilencedik legrosszabbul teljesítő országa, Rusvai Milkós szerint azzal magyarázható, hogy a második hullám, tehát a november–december ijesztő, rossz adatai nagyon lerontották az ország statisztikáját, amin azóta sem sikerült javítani.

A szakember az InfoRádió kérdésére válaszolva arra is emlékeztetett: a járvány teljes megállításához a sokat emlegetett 70 százalékos nyájimmunitásra lenne szükség, akár oltással, akár fertőzés révén. Ahhoz pedig,

hogy érezhető javulás legyen a statisztikában, körülbelül ennek fele, magyarul 3,5-4 millió embernek a immunitása szükséges.

Az eddig több mint egymillió ember beoltásával – akiknél a védettség zömében a következő tíz napban–két hétben „érik be” – és azokkal a fertőzésen átesettekkel együtt, akik tényleges immunitást is nyertek, nagyjából a lakosság 25 százalékánál tartunk.

Összegzésképp Rusvai Miklós úgy fogalmazott: „nekünk most az a dolgunk, hogy minél több ember szerezzen oltásos immunitást, és ne fertőzésest”.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán