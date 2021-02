Meghosszabbította a veszélyhelyzetet a parlament - a nap hírei

Meghosszabbította a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet az országgyűlés. A kormánypárti többség által megszavazott törvényjavaslat alapján a kabinet határozatainak hatálya további 90 napig maradhat érvényben, de a parlament ennél korábban is visszavonhatja felhatalmazását. A parlament külön jóváhagyta azt a kormánydöntést, amellyel a novemberben hirdetett veszélyhelyzet alatt kiadott rendeletek a február 7-én hatályos szövegükkel újból hatályba léptek.

A származási országtól függetlenül minél gyorsabban, minél több vakcina beszerzését nevezte szükségesnek a magyar kormányfő. Orbán Viktor a német Focus Online-nak a Szputnyik orosz védőoltás magyarországi alkalmazásával kapcsolatban úgy fogalmazott: nincs keleti és nyugati oltóanyag, csak jó és rossz vakcina létezik, és amikor a magyar hatóságok megállapítják egy készítményről, hogy biztonságos és hatásos, kiadják rá a használati engedélyt.

Az új koronavírus mutációk terjedésével magyarázza a járványgörbe ismételt emelkedését az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta: Magyarországon továbbra is 3 ezer körüli a napi új fertőzöttek száma és mostanra negyedével nőtt a lélegeztetésre szoruló betegeké. Eddig 378 embernél a brit, 34 embernél egyéb más variánst mutattak ki. Egy nap alatt újabb 2.623 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. Meghalt 48, többségében idős, krónikus beteg.

Módosításokkal ismét elfogadta az illegális hulladéklerakás felszámolását célzó javaslatot az országgyűlés. A tavaly decemberben egyszer már jóváhagyott előterjesztést az államfő kezdeményezésére az Alkotmánybíróság megvizsgálta, és egyes passzusait alaptörvény-ellenesnek minősítette. A testület alkotmányellenesnek mondta ki, hogy a javaslat elvonja az ipari hulladékok tulajdonjogát, miközben nem gondoskodik kárpótlásról. A rendelkezés emellett megfelelő kompenzációt is biztosít az értékkel bíró hulladék esetében.

Kifogásolja a Magyar Orvosok Szakszervezete, hogy az érintettek jelentős része még mindig nem kapta meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződéseket. Az érdekképviselet szerint a béremelés és a hálapénz kivezetése megtörténhetett volna az új szolgálati jogviszony nélkül is, ami a szakdolgozóktól és a műszaki és gazdasági területen dolgozóktól úgy veszi el a közalkalmazotti státusszal járó szerzett jogaikat, hogy azért semmilyen kompenzációt nem ad.

A korábbi évek 17 és fél százaléka helyett 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosít a kormány az uniós közös agrárpolitika támogatásai mellé 2029-ig - erősítette meg az agrárminiszter. Nagy István az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: az összesen 4265 milliárd forint értékű vidékfejlesztési forrás a korábbinál sokkal nagyobb mozgásteret biztosít az ágazatnak. Hozzátette: alapelveiben nem, de irányaiban változott az agrárpolitika, az összes forrás 40 százalékát környezeti célokra kell fordítani.

Újabb koronavírus-elleni oltóanyag előállításába segít be a Sanofi. A francia gyógyszercég közölte: elkezdi gyártani az amerikai Johnson and Johnson vakcináját. A Sanofi éppen ma jelentette be, hogy megkezdte a brit Glaxo-val közösen fejlesztett védőoltásának klinikai tesztelését. Ez már a második alkalom, hogy a francia vállalat saját készítménye gyártásáig átengedi a üzemeit a konkurensének.

Június 21-től a kapcsolattartás összes jogi korlátozását fel lehet oldani Angliában, ha addig teljesülnek a járvány megfékezését célzó célkitűzések és feltételek. A brit miniszterelnök a londoni alsóházban ismertette a gazdaság és a társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló kormányzati tervet. Boris Johnson hangsúlyozta: a nyitási terv első lépéseként, március 8-án megindulhat a tanítás az összes angliai iskolában.

Büntetőintézkedések bevezetéséről döntöttek az uniós tagállamok külügyminiszterei az Alekszej Navalnij elítéléséért és bebörtönzéséért felelősökkel szemben. Josep Borrel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben elmondta: a konkrét javaslataikról a tagállamok írásbeli eljárás útján akár egy héten belül dönthetnek. Korábban a diplomata azt hangsúlyozta: Oroszország nem tartja be emberi jogi kötelezettségeit.

Az Egyesült Államokban engedélyezte Donald Trump adóbevallási és -visszatérítési, illetve más pénzügyi dokumentumainak kiadását a legfelsőbb bíróság. Az alkotmánybíróság szerepét is betöltő testület tavaly már elutasította a politikus érvelését, hogy hivatalban lévő elnökként mentességet élvez a büntetőügyi vizsgálatok alól. Bár az Egyesült Államokban nem kötelezi törvény a mindenkori elnököt adóbevallása és pénzügyei nyilvánossá tételére, a 70-es évek óta ezt valamennyi elnök megtette Donald Trump kivételével.