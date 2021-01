Egyre nagyobb a fejvakarás, hogy mi lesz a balatoni szezonnal

Miután a Balatoni Kör régóta az "egész éves Balaton" koncepciót vallja – aminek köszönhetően az elmúlt 10-15 évben komoly eredményeket tudhatnak magukénak –, a mostani időszakot is próbálják kihasználni fejlesztésekkel, felújításokkal. Laposa Bence elnök az InfoRádiónak kiemelte, ugyan a bértámogatás hatalmas segítség az ágazatnak, hosszú hónapokon át ezzel együtt sem fenntartható egy–egy vendéglátó egység léte, így aztán egyre erősebb a fejvakarás az elkövetkezendő időszakot illetően.

A szakember úgy látja, amennyiben megtörténik a nyitás, nem elsősorban a beszállítói rendszerrel lehet a probléma, amely várhatóan mindent el fog követni annak érdekében, hogy a lehető legzökkenőmentesebben kiszolgálja őket, sokkal inkább a munkaerő megtartása, menedzselése lehet kritikus. Az, hogy a korábban a vendéglátásban dolgozók jelentős hányada talált munkát más ágazatban, nemzetgazdaságilag és az egyén szempontjából jó. A kérdés, hogy amikor a munkájukra szükség lesz, honnan fogják tudni pótolni őket – mutatott rá a Balatoni Kör elnöke.

A vendéglátásban kitartó munkavállalók elsősorban azok lehetnek, akik esetében az üzemeltető tulajdonos képes volt valamilyen elfogadható átmeneti megoldást kínálni. De hogy ez milyen arányban történt meg, arra egyelőre senki sem tud válasszal szolgálni. Segítik a szálláshely-szolgáltatókat E vállalkozók a kieső bevételeik részleges megtérítését december 25-ig igényelhették a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felületén. Az adatbázisban november 8-ig regisztrált szálláshelyek bevételkiesésének 80 százalékát vállalja át az állam a 2020. november 11. és december 10. közötti időszakra érkezett foglalásokra. Jelenleg január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük. Ez is jelentős segítség az ágazatnak, ahogy a februárig meghosszabbított, és a szállodákra, valamint az utazásszervezőkre visszamenőlegesen is kiterjesztett 50 százalékos bértámogatás is. Ezek ellett 5 százalékra csökkent a kiszállított ételek áfája az eddigi 27 százalékról az éttermek zárva tartásának átmeneti időszakára, az éttermek működhetnek házhoz szállítással – sorolta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Kitért azonban arra, hogy mivel a szálláshelyek kieső bevételeik megtérítését a tavaly november 8-ig regisztrált foglalások után kérhették, ezt újra kell gondolni a rendkívüli intézkedéseket meghosszabbításával. Így is lesz azonban olyan szálláshely, amelyik nem fog tudni újra kinyitni a vírusválság után - jelezte. A hitelmoratórium meghosszabbítása szintén jelentős támogatás a vállalkozásoknak, ha fennmaradnak a jelenlegi korlátozások, ezt is szükséges lehet meghosszabbítani Hoffmann Henrik szerint. (MTI)

Nyitókép: Varga György