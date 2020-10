Itt vannak a részletek – így emeli duplájára az orvosbéreket az Orbán-kormány

Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született – jelentette be szombaton Orbán Viktor miniszterelnök. Bejelentette: a kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát, javaslatot a kormány elfogadta, az erről szóló törvényjavaslatot hétfőn benyújtják az Országgyűlés elé. Megállapodtak továbbá arról, hogy ezzel párhuzamosan a hálapénzt is kivezetik a magyar ellátórendszerből.

Orbán Viktor bejelentését követően megjelent, hogy a jövőben mennyit kereshetnek majd az orvosok itthon. Egy rezidens gyakorlati időtől függően 7-800 ezer forint körüli alapbért fog kapni, az idősebb orvosok 2,4 millió forintot is kereshetnek, így megállítható az orvosok elvándorlása. Az utóbbi folyamat egyébként az elmúlt években megtett fizetésemelések révén lassult.

A kormányfő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány második hulláma hosszabb és nehezebb lesz, ezért egyszerre kell végrehajtani átszervezési lépéseket, és növelni az egészségügyi dolgozók teherbíró képességét. Mint mondta, a kabineten belül is vita volt arról, hogy most, amikor a munkahelyeket, a korábbi bér- és életszínvonalat kell védeni, akkor nem megy-e ezzel szembe egy kiemelt bérrendezés egy csoport esetében, de úgy foglalt állást: a járvány nem ellene, hanem inkább mellette szól az orvosbérek nagyarányú rendezésének.

"Most összefogásra van szükség, ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében áttörő erejű javulást kell elérnünk, és ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog" – mondta Orbán Viktor, és jelezte, várakozása szerint januárra sikerülhet minden részletkérdést tisztázni. Hozzátette azt is: az orvosi jogviszonyok rendszere ma nehezen átlátható, ezért létrehoznak egy új, egészségügyi munkajogviszonyt, egy speciális, egységes szabályrendszert.

Az emelés mértékéről azt mondta: "lehet mondani a duplázódást", de nincs egységes szám, nem minden orvost érint majd azonos módon a változás, a MOK javaslatait fogadták be.

Az elfogadott bértábla így néz ki:

0-2 év (rezidens) – 687 837 forint

3-5 év (rezidens) – 875 906 forint

6-10 év – 1 231 212 forint

11-15 év – 1 399 247 forint

16-20 év – 1 491 679 forint

21-25 év – 1 655 653 forint

26-30 év – 1 794 715 forint

31-35 év – 1 868 567 forint

36-40 év – 2 025 667 forint

41 év felett – 2 380 057 forint

Az ütemezés egyelőre még kérdéses, a kamara tervei szerint január elsejétől lenne egy érdemi emelés, ez akár 65-70 százalék is lehet, 2022 januárjában pedig érkezhet a maradék összeg, de erről még folynak az egyeztetések.

Az Origo összegzése szerint jövőre 2012 milliárd forint jut egészségügyi célokra, ami azt jelenti, hogy a kormány tíz év alatt 915 milliárd forinttal, 76 százalékkal növelte az emberek egészségének megvédésére, megőrzésére, visszaszerzésére fordítható forrásokat. 2010 óta: 91 kórház újult meg részben vagy egészben, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást korszerűsítettek, továbbá 23 új rendelőintézet és 34 új mentőállomás épült Magyarországon.

Idén januártól 14 százalékkal emelkedtek az egészségügyi szakdolgozói alapbérek, valamint még idén novemberben várható ezen felül egy újabb húszszázalékos béremelés. 2022 januárjától újabb, harmincszázalékos béremelést terveznek. A 2016-ban kezdődött többlépcsős béremelési program összesen mintegy 72 százalékos béremelést tesz ki, így egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni 2022-re a béremelés előtti bérének.

Egy pályakezdő, középfokú OKJ-s képzéssel rendelkező szakdolgozó bére a 2018-as 191 865 forintról 234 152 forintra nő, illetve egy nyugdíj előtt álló szakdolgozó alapbére januártól 318 931 forint lesz, ami pedig több mint ötvenezer forintos emelkedés a 2018-as 261 333 forinthoz képest.

Az orvosi, szakorvosi alapbérek a 2016–2017-ben megvalósított kétlépcsős béremelésnek köszönhetően átlagosan 56,8 százalékkal emelkedtek 2010 óta.

