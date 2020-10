Nem egészen így képzelte az orvosbéremelést a MOK elnöke

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény villámgyors beterjesztése váratlanul érte, mert a részletszabályokról egyeztetni kellett volna – mondta az InfoRádióban Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

"Megbeszélést folytattunk Orbán Viktor miniszterelnökkel, ahol megegyeztünk abban, hogy az orvosi kamara által kidolgozott bértáblát bevezetik. Beszéltünk arról, hogy együttműködésben, szükséges átalakítások lesznek az ellátórendszerben, és ott a miniszterelnök jelezte azt, hogy a jogviszonyban is változást szeretne. Jó néhány, általunk is szükségesnek tartott lépésről is beszélt, ilyen az ellátórendszer szerkezetének hozzáigazítása a korszerű igényekhez és technológiai lehetőségekhez. Ezekben éppúgy, mint a hálapénz kivezetésében jelezte az orvosi kamara, hogy partner lesz" – vázolta Kincses Gyula.

De a partnerség az ő felfogása szerint azt jelenti, hogy

"együtt gondolkodunk és együtt dolgozunk",

nem pedig azt, hogy "egy nem ismert szövegre kapásból rábólítunk".

Magával az iránnyal, hogy egy jobban szervezett egészségügyre van szükség, a Magyar Orvosi Kamara egyetért a kormánnyal, de "ez a törvény önmagában értelmezhetetlen" a kamarai elnök szerint.

"Mert ha ehhez nem tesszük hozzá a szerkezeti, működési és finanszírozási változásokat, akkor ez már problémát jelent. Másrészt olyan, átmenet nélküli határidőket tartalmaz a törvény, ami szintén a közszolgáltatások működőképességét veszélyeztetik" – tette hozzá. Szerinte ezekről a kérdésekről beszélni kellett volna, a részletszabályokat a teljes szakmával át kellett volna tárgyalni, hogy az egészségügy kultúrájához igazított szabályok szülessenek.

Mint fogalmazott, az a fajta "katonás szemlélet", hogy két évre ki lehet rendelni valakit, vagy indoklás nélkül át lehet helyezni máshová, az az egészségügyi szellemiségtől és kultúrától "teljesen idegen".

"Egy katona azzal jelentkezik a katonai pályára, hogy tudja, az mivel jár. És ő ezt vállalja. Az orvosok azonban nem ezzel jelentkeztek az orvosi egyetemre, egy sokkal autonómabb, szabadabb foglalkozást választottak, amely ilyen korlátozást nehezen tűr" – jelentette ki Kincses Gyula.

Az új törvény egyfajta konfliktushelyzetet idézhet elő az orvosi és a szakdolgozói kamara között, de a MOK elnöke nagyon reméli, hogy nincs erről szól.

"Partnereknek tekintjük a szakdolgozókat, a korszerű gyógyítás csapatmunka. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a szakdolgozókat, jó irányba indult el a két kamara közötti együttműködés. A törvény valóban okoz egyfajta, remélem, hogy csak átmeneti zizegést, hiszen eddig a szakdolgozók léptek előrébb bérben, igaz, nem eleget. Most az orvosok lépnek egy nagyobbat.

Remélem, ezt a feszültséget a kormány majd tudja orvosolni"

– mondta Kincses Gyula, és hangsúlyozta: nem az orvoskamara fogadta el a szóban forgó törvényt, hanem a parlament.

