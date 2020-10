Egészségügyisek a bérekről: "nem az orvosoktól sajnáljuk a pénzt"

A Független Egészségügyi Szakszervezet az orvosokéval arányos béremelést kér minden egészségügyi dolgozónak.

Soós Adrianna, az érdekképviselet elnöke az InfoRádió ReggelInfó című műsorában hétfőn úgy fogalmazott,

ma már sokkal nagyobb a hiány diplomás ápolóból, mint orvosból.

"Nagyon fontos és jó lépésnek tartjuk ezt a mértékű emelést, hiszen az itt dolgozókat sokkal jobban meg kell fizetni ahhoz, hogy ne a külföldi munkavállalást válasszák. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy ne kizárólag az orvosokat érintse az emelés, hiszen a többi egészségügyi dolgozó körében nagy mértékű elégedetlenséget váltott ki a bejelentés: nem az orvosoktól sajnálják a pénzt, hanem úgy gondolják, az ápolókat, asszisztenseket, technikusokat ugyanilyen nagyságrendben kell béremelésben részesíteni" - fejtette ki Soós Adrianna.

Márpedig szerinte a betegek gyógyulási esélyei sokkal szorosabb kapcsolatban állnak azzal, hogy mennyi ápoló, asszisztens segíti a gyógyulásukat.

Az egészségügyi szakdolgozók köréből számításai szerint 25-30 százalék hiányzik, ez a járvány idején úgy, hogy többen külföldre távoztak az ágazatból vagy elhagyták a szakmát, esetleg karanténban voltak, "elég komoly veszélyt" jelentett, ezt a folyamatot pedig "meg kell állítani".

Kijelentette:

egy szakképzett kezdő ápoló bruttó bére 220 ezer forint,

és csak akkor több, ha nagyon sokkal többet dolgozik, ami nem vonzza a pályára a fiatalokat.

"Azt gondoljuk, hogy egy szakképzett, 10-20 év gyakorlattal rendelkező, középfokú végzettségű ápolónak 600 ezer forintot, egy diplomás ápolónak pedig az orvoshoz igen közeli bért kell kapnia. Németországban, Ausztriában is így van, és az arányok eddig nálunk is hasonlóan voltak" - tette hozzá.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt mondta, "ő kijárta" az orvosok béremelését, most a többiek jönnek. Hogy mi lesz a szakdolgozók javaslata a kormány felé, arra Soós Adrianna azt mondta, eddig is voltak konkrét javaslataik, de most "nagyon rövid időn belül" az orvosok béremeléséhez igazított számokkal fognak előállni, egyeztetve a dolgozókkal. MESZK: kétszeres emelést a szakdolgozóknak is! A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) vasárnap kiadta állásfoglalását az orvosbéremeléssel kapcsolatban, melyben üdvözli az orvosi bérek emelésére vonatkozó kormányzati támogatottságot. "A fentiekben megfogalmazottak alapján jogos igényként merül fel tagjaink részéről az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű és elvű (1,9 szorzójú) bérrendezés." Mégpedig azért, mert a 2016-os alapon számolt bérfelzárkóztatási programot a koronavírus-járvány miatti terhelés felülírta. 2021-ben így a szakdolgozói béremelésnek minimum 50 százalékosnak kell lennie a követelés szerint, a további emelésnek pedig az orvosi béremeléshez kell igazodnia a "határozott kérés" szerint.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila