Magyarország számára lesz koronavírus elleni vakcina, mondta a miniszterelnök - a nap hírei

Magyarország számára lesz koronavírus elleni vakcina és mindenkinek, aki akarja, időben elérhető lesz az oltóanyag - erről a miniszterelnök a TV2 műsorában beszélt vasárnap este. Orbán Viktor a szombaton rögzített beszélgetésben úgy fogalmazott: ha egyszer sikerült, akkor újra sikerül legyőzni a járványt. Jelezte: Brüsszel szerint 2021 első félévében, az amerikaiak szerint azonban már idén kifejleszthetik a koronavírus elleni oltóanyagot. Úgy fogalmazott: a járvány fölszálló ágában van az ország.

Újabb 937 embernél igazolták a koronavírus-fertőzést Magyarországon, 6 krónikus beteg meghalt. Az aktív fertőzöttek száma 18.137-re nőtt. 620 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 38-an lélegeztetőgépen vannak. A járvány kezdete óta 24.014 embernél mutatták ki a fertőzést, az elhunytak száma 736-ra nőtt, 5.141-en meggyógyultak.

Rendszeres maszkhasználattal az egészségesek meg tudják védeni magukat a koronavírus-fertőzéstől - nyilatkozta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Szlávik János az M1-en elmondta: egyre több a beteg és a fertőzöttek átlagéletkora jóval alacsonyabb, mint korábban. Kórházi kezelésre leginkább az idős betegek szorulnak, de ha nagyon sok fertőzött lesz, elképzelhető, hogy középkorú, nem krónikus betegek is lélegeztetőgépre kerülnek.

Az innovációs tárca adatai szerint már több mint 75 ezren töltötték le a VírusRadar alkalmazást. Az APP célja, hogy segítse a kontaktkutatást. Az innovatív alkalmazás a mobiltelefonok rádiójeles, bluetooth-kapcsolatát felhasználva rögzíti azoknak a készülékeknek az egyedi, titkosított azonosítóit, amelyek legalább negyed órán át, kétméteres közelségben vannak.

A rossz járványügyi mutatók miatt hétfőtől éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Montenegró három városában. A helyi sajtó beszámolója szerint a kijárási tilalom 22 és reggel 5 óra között lesz érvényben mindennap mindaddig, amíg nem javul a járványhelyzet az adott településen. Emellett bezárták a vendéglátóhelyeket, és megtiltották a családi és baráti látogatásokat is, egy-egy lakásban csak az adott család tagjai tartózkodhatnak.

Az örmény-azeri összecsapások beszüntetésére szólítottak fel vasárnap a világ vezetői. Recep Tayyip Erdogan török elnök ugyanakkor országa támogatásáról biztosította Azerbajdzsánt. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Josep Borrell, az unió külpolitikai főképviselője az elsők között szólította fel a két országot a katonai lépések beszüntetésére. Örményországban rendkívüli állapotot hirdettek ki és teljes katonai mozgósítást rendeltek el vasárnap, miután összecsapás volt az örmény és azerbajdzsáni haderő között a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régióban.

Megkezdte a tiltakozók őrizetbe vételét a rendőrség Minszkben, amikor immár hetedik egymást követő vasárnap tízezrek vonultak az utcára Aljakszandr Lukasenka elnök lemondását követelve. A rendőrség közlése szerint könnygázt és fénygránátot is bevetettek a tömegoszlatáshoz. Fehéroroszországban az augusztus 9-i elnökválasztás óta tüntetnek, amióta Aljakszandr Lukasenkát a központi választási bizottság a szavazatok 80,1 százalékával hirdette ki győztesnek. Az elnök tagadja a választási csalást.

A NATO-nak is harcolnia kell az éghajlatváltozás ellen, mert a folyamat veszélyesebbé teszi a világot - hangsúlyozta a szervezet főtitkára. Jens Stoltenberg a Welt am Sonntag című német lapban megjelent vendégkommentárjában kiemelte: a szövetség feladata a béke fenntartása és a gondoskodás a biztonságról, ezért a klímaváltozás ellen is tennie kell.

A konzervatív Amy Coney Barrett szövetségi fellebbviteli bírót jelölte alkotmánybírónak az amerikai elnök. Donald Trump arra hívta fel a figyelmet, hogy Amy Coney Barrett a harmadik alkotmánybíró, akit elnöksége idején jelölt. A 48 éves Amy Coney Barrett tiszteletét fejezte ki a múlt héten elhunyt Ruth Bader Ginsburg alkotmánybíró iránt, akinek a helyére jelölték őt.