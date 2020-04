A teljes járműállományát hadra fogja a BKV az érettségi napján

Bolla Tibor megfogalmazása szerint, attól a pillanattól, hogy lejár a türelmi időszak, és szankcionálni kell a maszkok hiányát a tömegközlekedési járműveken, lényegében a jegyek és bérletek ezekkel a védőfelszerelésekkel együtt lesznek érvényesek az utazásra. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy önként is nagyon sokan alkalmazták ez idáig is száj, illetve orr eltakarását, így a BKV-nál bíznak abban, hogy valamennyi ügyfél be fogja tartani a szabályt.

Természetesen

a maszkhasználatot a jegy- és bérletellenőrök ellenőrizni fogják a jövőben,

eseti ellenőrzések lesznek, de a legnagyobb visszatartó erőt az utazóközönség többi tagjában látja a társaság vezérigazgatója, aki szerint nyilvánvalóan egy-két ember, ahogyan bérletet sem vált, próbál majd maszk nélkül utazni, de a maguk egészsége megőrzése végett reméli, nem ez lesz a kiemelkedő.

Az InfoRádió Aréna című műsorában az is elhangzott, május 4-én, az érettségi reggelén a mostani 90 százalékos helyett teljes kapacitáson fog működni a fővárosi tömegközlekedés. Vagyis

a BKV valamennyi járműve, ami egyébként az utakon szokott lenni, kint lesz.

A társaságnál utasforgalom szempontjából kevesebbre számítanak, mint az ilyenkor megszokott, tekintve, hogy nem biztos, hogy helyre fog állni úgy a rend, hogy már minden vállalat alkalmazottja dolgozni fog, valamint várhatóan nem minden érettségiző fogja a tömegközlekedést választani. De a teljes járműállományt hadra fogják, és teljes kapacitáson fog menni – ismételte meg Bolla Tibor.

A maszkosztásra, valamint az utasokkal történő kapcsolattartásra kitérve megjegyezte: a BKV egy operátora, a Budapesti Közlekedési Központ ebben az illetékes. Bolla Tibor információi szerint, ahogyan korábban, úgy ezek után is tervben van ez a BKK részéről. A BKV a beszerzett védőfelszereléseket elsősorban a saját dolgozói számára biztosítja – tette hozzá.

Bolla Tibor arról is beszélt, hogy a céget nem érinti tömegesen a fertőzés, egy-egy esetről tud, szerinte fel vannak készülve a várható munkaerő-kiesésre.

A járművek fertőtlenítéséről elmondta, különböző technológiákat alkalmaznak: évek óta használják a titán-dioxidos eljárást - például a mozgólépcsők korlátait és a 4-6-os villamos belső terét teszik ezzel hónapokra baktériummentessé -, és tesztelnek egy másikat is, az ózonos eljárást, ami 50-szer hatékonyabb a klóros mosásnál és 3000-szer gyorsabb is. Ezzel sem kell naponta fertőtleníteni, de a takarító személyzet azért naponta takarít is, valamennyi járművön.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton