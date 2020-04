Bevált a BKV-sofőrök elzárása az utasoktól - a vezérigazgató a BKV helyzetéről

Napi szinten speciális eszközöket és anyagokat használ a BKV arra, hogy fertőtlenítse és takarítsa a forgalomban lévő járműveket - mondta a társaság vezérigazgatója az InfoRádiónak. Bolla Tibor kiemelte, hogy most már minden dolgozó számára tudják biztosítani a védőfelszereléseket és a fertőtlenítőszereket.

"Évek óta alkalmazunk eljárásokat, például a kapaszkodókon, korlátokon olyan bevonatot képező szert használunk, amin nem él meg semmilyen fertőzés. Ezeket hosszú időn át teszteltük. Ahogy fokozódott a járványhelyzet, vírusölő vegyszerekkel takarítottunk" - említette a vezető.

Tesztelték az ózonnal való takarítást is, sőt, már be is vezették: "ez egy olyan eljárás, amely során az ózonmolekula oxigénné alakul át. Tulajdonképpen több ezerszer gyorsabb és 50-szer hatékonyabb, mint bármilyen más fertőtlenítő. A járművek belsejében alkalmazzuk" - mondta Bolla Tibor.

Nincs fertőtlenítés minden este mindenütt, de a kapaszkodókat és a járműbelsőket folyamatosan takarítják.

Ezek a vegyszerek - mint megjegyezte - nem károsak az utasokra. Hozzátette: a védő- és fertőtlenítőszerek folyamatos pótlása a vállalatnál megoldott.

Arról is beszélt, hogy a buszvezetők védelme is megoldott, most már teljesen el vannak zárva az utasoktól, ez pedig egyelőre hatékony megoldás, nincs panasz a sofőrök részéről. Bolla Tibor hangsúlyozta, hogy a társaság folyamatosan biztosítja, hogy olyan járművek legyenek fogalomban, amelyeken az utasok biztonságát garantálni tudják.

Azt nem tudja, van-e olyan alkalmazottja a cégnek, aki fertőzött, de csoportos, tömeges megbetegedés biztos nincs.

A BKV egyébként pedig a csökkent forgalom miatt nagy bevételkieséssel nézhet szembe.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás