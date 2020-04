Kocsis Máté: ez a helyes döntés

A frakcióvezető szombati Facebook-bejegyzésében az áll, a kormány elvonja a pártok állami támogatásának felét, és a járványügyi alapba teszi.

"Ez helyes döntés, remélem a közös teherviseléssel minden párt egyetért. Most a vírus elleni védekezés a legfontosabb"

- hangsúlyozta Kocsis Máté.

A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot, így elvon és átcsoportosít a minisztériumoktól összesen 1345 milliárd forintot - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az online kormányinfón. Közölte, hogy létrejön a járvány elleni védekezési alap, és a gazdaságvédelmet, a gazdaság újraindítását szolgáló alap. Az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítása érdekében a kormány jelentős átcsoportosításokat hajt végre, és közös teherviselésre kötelez másokat is, politikai pártokat, multinacionális kereskedelmi láncokat, bankokat és önkormányzatokat is - mondta.