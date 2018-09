Ma is folytatódhat a vihar pusztítása

Villamcsapás miatti lakástűz, fakidőlés, árvíz az utakon – csak néhány a vihar okozta károk közül.

A tűzoltók csak három vízsugárral tudtak eloltani egy budapesti családi ház tetején keletkezett tüzet, amely amelybe villám csapott szombat este. Nem sérült meg senki.

A sok eső nehézségeket okozott az utakon, a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadékot a csatornák nem tudták elvezetni. A főváros több útján is tengelyig merültek az autók szombaton a vízben. Voltak olyan települések, ahol egy nap alatt több mint másfél havi csapadékmennyiség esett le. Sok ház beázott, volt amelyiknek az álmennyezete is leszakadt.

A viharos erejű szél is jelentős károkat okozott országszerte. Ajkán egy családi ház tetőszerkezetét bontotta meg, Dél-Pesten több fát is kicsavart, az egyik egy autóra zuhant. Az Andrássy úton is kidőlt fa okozott forgalmi akadályt, amelyet a tűzoltók motoros láncfűrésszel daraboltak fel.

Viharkár esetén fontos a körültekintő dokumentálás – hangsúlyozta az InfoRádiónak Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) kommunikációs vezetője. Ha a kár változatlanul hagyása a helyzet súlyosbodásával járhat, mindenképp célszerű intézkedni, továbbá érdemes telefonnal lefényképezni az vihar okozta állapotot – tette hozzá.

A károkat nem csak telefonon lehet bejelenteni – hangsúlyozta Lambert Gábor. Egy nagyobb esemény után a biztosítótársaságok telefonjai gyakran foglaltak, nehéz elérni őket, lehetőség van online bejelenteni az igényt.

A vihar miatt vasárnap kora délutánig országszerte több mint 200-szor riasztották a tűzoltókat, addig személyi sérülés nem történt. A héten is folytatódik a változékony időjárás, a következő napokban is többször várhatók záporok, zivatarok.

Vasárnap éjszaka és hétfő hajnalban is keletkeztek olyan károk, melyeket reggel jelentettek be a Katasztrófavédelemnél – nyilatkozta az InfoRádiónak Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A hétvégén a legtöbb bejelentés a fővárosból, illetve Pest megyéből érkezett.

„Összesen az elmúlt két napban közel 400 helyszínen volt szükség a tűzoltók munkájára”

– tájékoztatott.

Az esetek döntő többségében a viharos erejű szél okozott problémát: kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, megrongálódott tetőkhöz riasztották a szakembereket; de pincebeázással és villámcsapás okozta tűzzel is találkoztak. Egyes településeken időszakos áramkimaradás is volt, de ezeket a szolgáltató munkatársai hamar helyreállították.

Az előrejelzés alapján várhatóan hétfőn is folytatódik az esős, viharos időjárás, így a Katasztrófavédelem további káreseményekre számít.

Nyitókép: Mihádák Zoltán