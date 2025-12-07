ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 7. vasárnap
Valaki leadja a szavazatát az urnába egy választáson.
Nyitókép: Unsplash

Nem választották újra a fideszesből függetlenné vált polgármestert

Infostart / MTI

Gölöncsér László független jelölt nyerte a vasárnap rendezett időközi polgármester-választást a Tolna vármegyei Tolnanémediben.

A Nemzeti Választási Iroda honlapjának adatai szerint a polgármesteri tisztségért öt független jelölt indult. Gölöncsér Lászlóra 132-en szavaztak, ami az összes voks 28,95 százaléka. Vigh László korábbi polgármester, akit 2024-ben még a Fidesz színeiben választottak meg, 112 (24,56 százalék), Györe Krisztina 101 (22,15 százalék), Pongrácz Zsófia 93 (20,39 százalék), Selymes Imre 18 (3,95 százalék) szavazatot kapott.

A 950 fős településen négy képviselőt is választottak, a mandátumokért tizenegy független jelölt indult. A 780 választásra jogosult közül a polgármester-jelöltekre 461-en voksoltak, ami 59,1 százalékos részvételt jelent, 5 szavazat érvénytelen volt.

Az időközi választást azért rendezték, mert a korábbi képviselő-testület szeptember 15-én feloszlásról döntött.

Kezdőlap    Belföld    Nem választották újra a fideszesből függetlenné vált polgármestert

választás

önkormányzat

tolnanémedi

24 ÓRA
