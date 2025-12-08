ARÉNA - PODCASTOK
Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Szakíró Lando Norris világbajnoki címéről: nem mindig a papíron legjobb nyer

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Pályafutása első Formula-1-es világbajnoki címét nyerte Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba vasárnap, így 2 pontos előnnyel végzett az összetett élén a futamgyőztes négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) előtt. Vámosi Péter (Motorsportol.hu) szerint A Norris-siker kicsit olyan, mint 1996-ban Damon Hillé.

Végeredményben csak a pontok számítanak, ennek megfelelően a 2025-ös F1-krónikákban azt olvashatjuk majd: az év világbajnoka a mclarenes Lando Norris, 2 ponttal megelőzve Max Verstappent (Red Bull); az InfoRádiónak nyilatkozó szakíró szerint hiába van mindenféle összeesküvés-elmélet arról, hogy ki mennyire honnan és mikor segítettek, ma már nem számít.

Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője szerint a friss világbajnok gyakorlatilag önmagát múlta felül, hiába állt mentálisan gyengébb lábakon, mint akár csapattársa, Oscar Piastri vagy a Red Bull négyszeres világbajnoka.

„Hogy gyakorlatilag tényleg két erősebb vetélytárs fölé tudott nőni – ha csak két ponttal is – a végén, önmagáért beszél. Nem mindig a papíron legjobb nyer, most ő diadalmaskodott. Volt már ilyen, gondoljunk csak akár Nico Rosberg bajnoki címére vagy Damon Hillére; Hillnek meg kellett küzdenie saját édesapja árnyékával, azzal, hogy tinédzser korában meghalt, aztán hogy Ayrton Senna volt mellette első számú pilótaként, amely pozíció aztán a tragikus baleset után Hill nyakában landolt. 1996-ban pedig egy olyan versenytárssal kellett megküzdenie, aki egyébként abban az évben is jobb volt nála, Jacques Villeneuve pedig világbajnok is lett egy évvel később” – fejtegette Vámosi Péter.

Oscar Piastri jövőre tehát egyáltalán nem indul szerinte rosz lapokkal, már csak azért sem, mert Zak Brown a McLarennél megígérte neki, hogy jobban fognak rá figyelni, bár nem tudni mennyi volt ebben a vicc az év vége felé... a 2026-os autók pedig teljesen újak is lesznek.

Mindent egybevetve azonban a szakíró úgy látja, Lando Norris teljesen megérdemelt lett az év világbajnoka, ott volt akkor is a csapat mellett, amikor borzasztóan rossz évek jártak, a megszűnés szélén táncolt a csapat, minden idők legtöbbet foglalkoztatott McLaren-pilótája tehát „élvezze is ki a sikert!”

Egy éve a konstruktőri vb-sikert tudta biztosítani Lando Norris, akkor nagyon magabiztosan győzött Abu-Dzabiban, ezen a hétvégén Max Verstappen viszont gyakorlatilag erőből megverte a wokingiakat, és Oscar Piastri sem tudott vele harcra kelni, Lando Norrisnak nagy pillanatai más versenyhétvégéken voltak, és az sem vált a hátrányára, hogy a tavalyi év után jelentős szabályváltoztatások nem igazán voltak, mindegyik csapatnak elviekben az volt a feladata, hogy a tavalyi év hibáit javítsa ki, a 2022-es, „talajhatású” autókból a legtöbbet hozza ki, szüntessék meg a pattogást, használják ki minél jobban a szabályrendszer adta lehetőséget; ezt oldotta meg gyönyörűen a McLaren, még úgy is, hogy „még mindig nem világbajnoki szintű a csapat gondolkodása”, főleg stratégia terén őrült dolgokat csináltak az év folyamán, és mindig rákenték valamire vagy valakire a hibákat.

Egyetlen döntő pillanatot Vámosi Péter szerint nehéz kiemelni az évből, hisz ha bármelyik fontos pillanatot kivesszük, más a világbajnoki sorrend; a vezető hármas titka, hogy

viszonylag konzekvensen, folyamatosan gyűjtögették a pontokat, a dobogós helyezéseket, Oscar Piastrinak az év eleje jött ki jobban, Lando Norrisnak az év másofik fele, szerencséjükre „Max Verstappen igazából folyamatosan hullámvölgyben volt,

és csak a Holland Nagydíj után állt össze annyira az ő csomagja már egy új csapatvezetés mellett, hogy végül is ott tudott lenni a végelszámolásnál”.

Verstappennél maradva elmondta még, az ő helyzete már csak azért sem könnyű a csapaton belül, mert ő a jövő évre az új autóhoz új versenymérnököt is kap.

