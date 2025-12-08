ARÉNA - PODCASTOK
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja harmadik alkalommal szervezi meg a teljes Kárpát-medencére kiterjedő művészeti tehetségkutató programsorozatát, az MCC ARS-ot. Az idei év tematikája, amelyhez a pályázatokat várják: IGEn – Hit és művészet. Az ARS fővédnöke Huszárik Kata, Jászai Mari-díjas színésznő.
Nyitókép: MCC

Párizsi út és ösztöndíj: indul az MCC ARS tehetségszüret

Infostart

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja harmadik alkalommal szervezi meg a teljes Kárpát-medencére kiterjedő művészeti tehetségkutató programsorozatát, az MCC ARS-ot. Az idei év tematikája, amelyhez a pályázatokat várják: IGEn – Hit és művészet. Az ARS fővédnöke Huszárik Kata, Jászai Mari-díjas színésznő.

A 2024-ben elindított összművészeti tehetségszüret hat kategóriában várja a jelentkező diákokat: irodalom, képzőművészet, zeneművészet, énekművészet, táncművészet és előadó-művészet. A megmérettetés célja, hogy az MCC-ben megszerezhető tudásalapú ismeretek mellett lehetőséget teremtsen a fiatalok kreativitásának és művészi adottságainak kibontakozására.

Az MCC ARS minden évben adott egy központi tematikát megjelölve várja a középiskolás alkotókat és fellépőket, arra hívva pályázóit, hogy művészi eszközeiken keresztül értelmezzék újra, jelenítsék meg a magyarság, a nemzeti identitás és a Kárpát-medencei kulturális örökség időtlen értékeit.

Az MCC ARS 2026-os témája az IGEn – Hit és művészet címet viseli, és azt hivatott hangsúlyozni, hogy az IGEn nem csupán válasz, hanem hitvallás is. A kimondott szó ereje, az Ige formál, alakít és újjáteremt. Az IGEn – Hit és művészet téma olyan belső meggyőződésről beszél, amely nemcsak megélni, de megmutatni is képes a lélekből fakadó művészi kreativitást: színekké, hangokká, mozdulatokká, szavakká, művészetté válva hidat épít ember és transzcendens között.

A program minden művészet iránt érdeklődő középiskolás előtt nyitva áll. A jelentkezők az adott év ARS tematikájához kapcsolódó saját alkotásaikat és produkcióikat a hozzájuk legközelebb eső regionális MCC központban mutathatják be 2026. február 21-én. Az MCC ARS előválogatóján jól szereplő diákok automatikusan felvételt nyernek a Középiskolás Programba (KP), illetve a szakmai zsűri javaslata alapján továbbjuthatnak az ARS 2026. április 17–19. között megrendezett országos döntőjére.

A szekszárdi döntő zsűrije minden évben kiemelt arany minősítéssel jutalmazza a legtehetségesebb résztvevőket, amely egyben belépőt biztosít számukra az ARS szakmai tanulmányútjára, Párizsba. Ennek célja, hogy a fiatal művészek közvetlenül találkozhassanak a nemzetközi művészeti élet értékeivel, inspirációt merítsenek a világ egyik legfontosabb kulturális fővárosának pezsgő atmoszférájából, friss művészeti szemlélettel gazdagodjanak.

Az MCC ARS nemcsak kutatja, hanem fejleszti is a művészi tehetséget. A résztvevőket műhelymunkák, tapasztalt művésztanárok és mentorok támogatása, kreatív csapatmunka, valamint értékes szakmai és közösségi élmények várják. Mindez nemcsak az ARS háromnapos szekszárdi döntőjén és élménydús fesztiválján érhető el, hanem a Balaton partján megrendezett ARS Nyári Művészeti Akadémián is, ahol a felvételi során a döntő győztesei előnyt élveznek. A program legkiválóbb tehetségei akár művészeti ösztöndíjban is részesülhetnek, amely egy teljes évre szóló egyéni mentortanári támogatást is magában foglal.

Az MCC ARS 2026-os előválogatójára a jelentkezési határidő: december 31. szerda.

